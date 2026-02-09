У Венесулі звільнили з-під варти 35 ключових опозиціонерів. Одного з них після звільнення викрали

Новини

Влада Венесуели 8 лютого звільнила з-під варти 35 ключових опозиційних діячів.

Про це пише The New York Times.

Серед них колишній перший віцеспікер Національної асамблеї Хуан Пабло Гуаніпа та адвокат нобелівської лауреатки Марії Мачадо Перкінс Роча. Обох звинувачували в тероризмі.

Вже за кілька годин син Гуапніпи Рамон і Марія Мачадо повідомили що колишнього віцеспікера викрали: до нього підʼїхали чотири автомобілі з озброєними чоловіками в цивільному. За словами Рамона Гуаніпи, їх було десятеро і це були представники влади.

За даними правозахисної організації Foro Penal у країні залишається ще близько 650 політичних вʼязнів. Нещодавно тимчасова президентка Делсі Родрігес анонсувала закон про загальну амністію. 5 лютого Національні збори в першому читанні одноголосно ухвалили закон, який передбачає помилування за участь у протестах і критику офіційних осіб. Він чекає подальшого розгляду.

Операція США у Венесуелі

У ніч на 3 січня США за наказом президента Дональда Трампа вдарили по кількох військових обʼєктів у Каракасі (Венесуела). Загалом під атаки потрапили щонайменше 11 об’єктів, включно з будівлею парламенту, авіабазами та морським портом.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив надзвичайний стан на всій території країни. Згодом його разом із дружиною Силією Флорес затримали та вивезли з країни до США. Обом висунули звинувачення у наркотероризмі, імпорті кокаїну, незаконному володінні кулеметами ти вибухівкою, а також у змові проти США.

Верховний суд Венесуели призначив тимчасовою очільницею країни Делсі Родрігес. А Ніколаса Мадуро ввечері 3 січня доправили до федерального слідчого ізолятора Metropolitan Detention Center у Нью-Йорку.

5 січня в Нью-Йорку пройшло перше судове засідання над Мадуро і його дружиною. Наступне заплановане на 17 березня.

Міністр внутрішніх справ Венесуели Діосдадо Кабельо заявив, що внаслідок операції США 3 січня загинули 100 людей. Венесуельські чиновники заявили, що значну частину служби безпеки Мадуро «холоднокровно вбили», а Куба заявила про вбивство 32 її військових та розвідників у Венесуелі, їхні тіла вже повернули.

10 січня Дональд Трамп заявив, що США готові продавати венесуельську нафту Росії, Китаю та іншим країнам. За його словами, покупці зможуть отримувати нафту в будь-яких обсягах.

Вже 15 січня CNN з посиланням на джерела писало, що США вперше офіційно продали нафту з Венесуели на $500 мільйонів.

24 січня Трамп заявив, що під час операції США використали секретну зброю «Дезорієнтатор», яка нейтралізуала оборонні системи Венесуели, зокрема китайські та російські. До цього The New York Times з посиланням на джерела писало, що російські системи ППО, що стояли на озброєнні Венесуели, не працювали, бо їх не підʼєднали до радарів, а деякі компоненти залишалися на складах.