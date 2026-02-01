Блекаут в Україні та Молдові, убивство поліцейських на Черкащині та повернення тіл загиблих українських військових. Головне за тиждень

Новини

Цього тижня Рада ЄС офіційно ухвалила рішення поетапно відмовитися від імпорту російського газу та СПГ, у Черкаській області під час спецоперації із затримання підозрюваного в убивстві загинули правоохоронці, а Росія повернула в Україну 1 000 тіл загиблих.

«Бабель» зібрав головні новини тижня, щоб ви залишалися в курсі подій.

Блекаут через технологічне порушення

Екстрені відключення 31 лютого сталися, зокрема, у Київській, Одеській, Дніпропетровській, Чернігівській, Сумській, Житомирській, Полтавській, Миколаївській та Хмельницькій областях. У Києві через аварійні відключення зупинилося метро, не працювали ескалатори. «Київводоканал» повідомляв, що по всьому місту нема води.

Через складну ситуацію з енергетикою в Україні перебої почалися і в Молдові. NewsMaker писало, що світла нема в Кишиневі та передмісті, а також в містах Тараклія, Кагул і Нові Анени. Через масовий блекаут там не працювали світлофори, лікарні в кількох областях перевели на генератори.

Рада ЄС остаточно заборонила імпорт російського трубопровідного газу та СПГ

Рада ЄС 26 січня офіційно ухвалила рішення про поетапну відмову від імпорту російського трубопровідного та скрапленого природного газу. Документ також передбачає контроль за постачаннями й пошук альтернативних джерел енергії.

Заборона почне діяти через шість тижнів після того, як регламент набуде чинності. Нинішні контракти матимуть перехідний період. У ЄС кажуть, що такий поетапний підхід обмежить вплив на ціни та ринки.

На Черкащині під час затримання підозрюваного в убивстві загинули четверо поліцейських

У Черкаській області, під час спецоперації із затримання підозрюваного в убивстві, той відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях .Унаслідок стрілянини загинули четверо поліцейських, нападника ліквідували.

Серед полеглих — командир взводу швидкого реагування роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, майор поліції Сергій Сафронов; заступник командира цієї роти, майор поліції Олександр Флорінський; інспектор взводу швидкого реагування, старший лейтенант поліції Денис Половинка; поліцейський офіцер громади Черкаського районного управління поліції, майор поліції Володимир Бойко. Усі загиблі були учасниками бойових дій.

В Україну з Росії повернули 1 000 тіл загиблих

У четвер, 29 січня, Росія повернула в Україну 1 000 тіл загиблих. Це перший обмін тілами у 2026 році. Росіяни стверджують, що передані тіла належать українським військовослужбовцям. Однак під час попередніх обмінів виявлялось, що росіяни передавали також тіла військових армії РФ.

Найближчим часом фахівці проведуть експертизу тіл, щоб їх ідентифікувати. Голова МВС Ігор Клименко розповідав, що процес ідентифікації тіл ускладнюється через їхній стан.

Ізраїль повернув тіло останнього заручника, захопленого ХАМАС під час теракту 7 жовтня 2023 року

Після обшуків на кладовищі в східній частині міста Газа Армія оборони Ізраїлю знайшла тіло старшого сержанта Рана Гвілі — останнього заручника, захопленого бойовиками ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

Гвілі загинув, захищаючи кібуц на півдні Ізраїлю під час нападу бойовиків ХАМАС. Його тіло викрали разом із 251 живим заручником. Повернення всіх заручників — живих і мертвих — було однією з умов для переходу до другого етапу мирного плану президента США Дональда Трампа в секторі Гази.

ЄС та Індія уклали історичну угоду про вільну торгівлю

Європейський Союз та Індія завершили переговори щодо угоди про вільну торгівлю, яка стане найбільшою за масштабом для обох сторін і створить спільну зону вільної торгівлі для майже 2 мільярдів людей.

Зараз обсяг торгівлі товарами та послугами між ЄС та Індією перевищує €180 мільярдів на рік і забезпечує приблизно 800 тисяч робочих місць у Євросоюзі. Очікується, що завдяки угоді експорт товарів з ЄС до Індії до 2032 року подвоїться, а скасування або зниження мит на 96,6% європейського експорту дозволить компаніям ЄС заощаджувати майже €4 мільярди щороку.

ВАКС призначив заставу для експосадовців ДПСУ — 10 млн для Дейнека та 2 млн для Марущака

Вищий антикорупційний суд призначив застави 10 мільйонів і 2 мільйони гривень для колишніх керівників ДПСУ, яких підозрюють в отриманні хабарів. Імен не називають, але, ймовірно, йдеться про Сергія Дейнека та Олександра Марущака відповідно.

Дейнеко — колишній голова Держприкордонслужби, а Марущак — колишній начальник відділу пункту пропуску. Підозрюваних зобовʼязали не виїжджати за кордон без дозволу.

Мінʼюст США опубліковував нові файли Епштейна: імʼя Дональда Трампа згадується понад три тисячі разів

Міністерство юстиції 30 січня опублікувало понад три мільйони сторінок документів, потенційно пов’язаних зі справою сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. Вони включають 2 тисячі відео та 180 тисяч зображень.

У новій порції файлів понад три тисячі разів згадується імʼя президента США Дональда Трампа. Вказується, що він влаштовував у своїй резиденції «Мар-а-Лаго» вечірки, куди Епштейн приводив дітей, а президент США виставляв їх на «аукціон» серед багатіїв.

Росія нібито погодилася припинити удари по Україні до 1 лютого на прохання президента США Дональда Трампа

Росія нібито погодилася «утриматися» від ударів по Україні до 1 лютого на прохання президента США Дональда Трампа, заявив речник Кремля Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистам.

За його словами, Москва пішла на такий крок для «створення сприятливих умов для переговорів». Пєсков також зазначив, що 1 лютого, ймовірно, може відбутися новий раунд переговорів в Абу-Дабі.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня підтверди, що за минулу ніч ударів по енергетичних обʼєктах не було. Він зазначив, що наразі армія РФ переорієнтовується на удари по логістиці.