ЄС та Індія уклали історичну угоду про вільну торгівлю

Європейський Союз та Індія завершили переговори щодо угоди про вільну торгівлю, яка стане найбільшою за масштабом для обох сторін і створить спільну зону вільної торгівлі для майже 2 мільярдів людей.

Про це повідомляє Європейська комісія.

Угода має на меті суттєво посилити економічні та політичні зв’язки між ЄС та Індією на тлі зростання геополітичної напруги у світі. За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, сторони «створили зону вільної торгівлі двох найбільших демократій світу» і подали сигнал про життєздатність правил міжнародної торгівлі.

Зараз обсяг торгівлі товарами та послугами між ЄС та Індією перевищує €180 мільярдів на рік і забезпечує приблизно 800 тисяч робочих місць у Євросоюзі. Очікується, що завдяки угоді експорт товарів з ЄС до Індії до 2032 року подвоїться, а скасування або зниження мит на 96,6% європейського експорту дозволить компаніям ЄС заощаджувати майже €4 мільярди щороку.

За даними Reuters, домовленість стала частиною ширшої хвилі глобальних торговельних угод. Останнім часом ЄС уклав торговельний пакт із країнами Mercosur, а також домовився про співпрацю з Індонезією, Мексикою та Швейцарією. Індія ж завершила переговори з Великою Британією, Новою Зеландією та Оманом. Активізація таких угод свідчить про прагнення сторін диверсифікувати торговельні зв’язки та зменшити залежність від США на тлі торговельних суперечок і тарифних погроз адміністрації Дональда Трампа, зокрема можливого запровадження мит у 50% на індійські товари.

Індія погодилася на найбільш масштабне відкриття свого ринку за всю історію торговельних угод. Зокрема, мита на автомобілі поступово знизять зі 110% до 10%, а на автозапчастини повністю скасують протягом 5—10 років. Також суттєво скоротять мита на машинобудівну продукцію, хімікати та фармацевтичні товари. Окремий розділ угоди передбачає підтримку малого та середнього бізнесу через спрощення доступу до інформації та зменшення регуляторних бар’єрів.

Значні зміни стосуються й агропродовольчого сектору: Індія знизить високі мита на європейські продукти, зокрема на вино, оливкову олію та перероблену сільгосппродукцію. Водночас чутливі для ЄС товари — яловичина, м’ясо птиці, рис і цукор — виключені зі списку, а всі індійські імпорти й надалі мають відповідати європейським стандартам безпеки.

Угода також передбачає розширений доступ європейських компаній до ринку послуг Індії, зокрема у фінансовому та морському секторах, а також високий рівень захисту прав інтелектуальної власності. Окремий розділ присвячений сталому розвитку, кліматичній політиці та захисту прав працівників. ЄС та Індія також домовилися створити спільну платформу з питань клімату та передбачили до €500 мільйонів європейської підтримки для скорочення викидів і «зеленої» трансформації індійської економіки.