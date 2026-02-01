Радник премʼєра Словаччини з нацбезпеки пішов у відставку після згадок у «файлах Епштейна»

Новини

Miroslav Lajčák / Facebook

Радник прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо Мірослав Лайчак подав у відставку після того, як у новій порції документів, повʼязаних зі справою сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, виявили його листи.

Про це повідомляють медіа Аktuality, Novinky і Dennik.

Імʼя Мірослава Лайчака згадується в опублікованих документах Мінʼюсту США 346 разів. Крім того, ім’я «Міро» — саме так Епштейн часто скорочено називав словацького політика — фігурує у файлах ще понад 700 разів.

Документи свідчать про численні зустрічі між Лайчаком та Епштейном, регулярне спілкування про геополітику й дружні розмови про «дівчат».

Лайчак листувався з Епштейном і тоді, коли обіймав посаду міністра закордонних справ Словаччини. В одному з повідомлень політик писав Епштейну: «Вітаю з Києва! Я просто хочу підтвердити, що дівчата тут такі самі гарні, як і завжди».

В іншому повідомленні Лайчак пише з Москви про «неймовірних дівчат».

Крім цього, у документах згадується, що Епштейн запрошував Лайчака до своєї резиденції в Палм-Біч — місця, де, за даними слідства, відбувалося сексуальне насильство над неповнолітніми.

Також у листуванні йшлося про можливі контакти між Робертом Фіцо та американським ультраправим політиком Стівом Бенноном.

У попередніх «файлах Епштейна», оприлюднених Мінʼюстом США у листопаді, вже випливало ім’я Лайчака, але тоді прем’єр Фіцо заявляв, що не планує його звільняти.

Цього разу словацька опозиція закликала до відставки, і прем’єр погодився її прийняти, назвавши свого радника «чудовим дипломатом».

Спочатку Лайчак гостро заперечував звʼязок з Епштейном, а пізніше відповів, що не може підтвердити справжність повідомлень, бо вже не памʼятає їх. Водночас він додав, що «будь-які розмови були неформальними і без жодного реального змісту».

Справа Джеффрі Епштейна

Американського фінансиста Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Його засудили за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми.

Тоді писали, що ФБР виявило в записнику Епштейна тисячі імен відомих людей, серед яких експремʼєр Британії Тоні Блер, лідер гурту The Rolling Stones Мік Джаггер, мільярдер Річард Бренсон. Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих осіб у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.

Вдруге Епштейна затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року він вчинив самогубство в тюрмі. У грудні 2023 року суд США наказав оприлюднити імена понад 170 людей з близького оточення Епштейна.

У звʼязках з Епштейном звинувачують також Дональда Трампа. Нібито Трамп і Епштейн були друзями та відвідували одні й ті самі вечірки в 1990-х роках. Утім, Дональд Трамп подав позов проти журналістів, які висвітлювали цю інформацію.

У листопаді стало відомо, що серед документів Джеффрі Епштейна знайшли десятки згадок про Україну. Серед іншого, там фігурують імена політика Олександра Вілкула та експрезидента Леоніда Кучми.

18 грудня американські демократи опублікували пʼять фото з «файлів Епштейна» — без жодних пояснень. Серед іншого, на них зображені американський лінгвіст та політичний публіцист Ноам Хомський в літаку разом з Епштейном, мультимільярдер Білл Гейтс з невідомою жінкою, а також закордонний паспорт невідомої українки.

Наступного дня Мінʼюст США поширив першу добірку з «файлів Епштейна». Серед десятків тисяч документів, які піддали цензурі, багато світлин відомих людей.

Менше ніж через добу після публікації із сайту Міністерства юстиції США зникли щонайменше 16 файлів, повʼязаних з Епштейном. Серед них — фото з Трампом. Потім їх повернули. У Мінʼюсті США пояснили, що після перевірки дійшли висновку, що ці файли не становлять загрози розголосу конфіденційної інформації про жертв.