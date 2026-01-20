Тримають в ізоляції, не дозволяють дзвонити й не видають зимове взуття. Дружина Сергія Кузнєцова заявила про порушення його прав у Німеччині

Новини

Getty Images / «Бабель»

Дружина українця Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у підриві «Північних потоків», заявила про порушення його прав у слідчому ізоляторі міста Гамбург, що в Німеччині.

У листі до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця вона розповіла, що з листопада 2025 року Сергій жодного разу не подзвонив, хоча суд офіційно дозволив йому телефонні контакти. Адміністрація СІЗО пояснює, що це технічно неможливо.

Зимове взуття, яке зберігають на складі, Сергію не видають. Спеціальне харчування, яке є обовʼязковою умовою утримання українця, надають частково — лише під час обіду.

Крім того, за словами дружини, Сергія Кузнєцова тримають у секції для особливо небезпечних, у режимі фактичної ізоляції — 23 години на добу в одиночній камері. Дружина може бачити його лише раз на місяць — востаннє це було 14 січня цього року.

Український омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що такі умови утримання українця можуть мати ознаки нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження, а також розцінюватися як форма катування.

Він направить листи з переліком зафіксованих порушень до органів юстиції, пенітенціарної системи та правозахисних інституцій Німеччини. Лубінець вимагатиме дозволу особисто потрапити до місця утримання Кузнєцова, щоб поспілкуватися з ним конфіденційно й оцінити, наскільки дотримуються його права.

У чому підозрюють Сергія Кузнєцова

26 вересня 2022 року на трубопроводах «Північний потік — 1» і «Північний потік — 2», які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу. Недоторканою залишилася лише одна з чотирьох ниток газопроводу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію. Росія вважає, що у вибухах зацікавлені США та їхні союзники. Західні й російські медіа писали про різні версії — від диверсії самих росіян до причетності України.

26 серпня 2025 року німецькі слідчі видали ордери на арешт шести українців, яких підозрюють у підриві. Українець Сергій Кузнєцов, якого затримали в Італії та підозрюють в участі в диверсії, заперечує звинувачення. Італійський суд дозволив екстрадувати його до Німеччини.

27 жовтня суд у Болоньї наказав передати Сергія Кузнєцова Німеччині. Захист подав апеляцію до Вищого суду Італії.

19 листопада Верховний суд Італії підтримав рішення про екстрадицію Сергія Кузнєцова в Німеччину. Зокрема, суд не знайшов доказів на користь функціонального імунітету Кузнєцова як українського військового. Однією з причин стало те, що жодний український орган офіційно не визнав підрив «Північних потоків» військовою операцією.

У листопаді уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець написав листа до італійського суду, в якому вперше від імені держави визнав, що на момент вибухів на «Північних потоках» Кузнєцов служив у Збройних силах України.

27 листопада Кузнєцова екстрадували з Італії до Німеччини. Наступного дня його заарештували.

Пізніше адвокат українця повідомив «Бабелю», що в німецькій тюрмі до нього ставляться гірше, ніж в італійській. Кузнєцов схуд ще більше — питання з необхідною дієтою так і не вирішили, попри те, що про неї йдеться в рішенні суду і прокурорському листі. Німецький персонал ставиться до українця дуже зневажливо. На нього чинять психологічний тиск, щоб він визнав вину, однак Кузнєцов цього не робитиме.