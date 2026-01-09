Новини

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміни в складі Ставки верховного головнокомандувача.

Про це йдеться в указі № 39/2026 на сайті президента.

Документ вводить у склад Ставки заступника міністра оборони Сергія Боєва, керівника Офісу президента Кирила Буданова та начальника ГУР Олега Іващенка.

Також указ виводить зі складу Ставки ексначальника ДПСУ Сергія Дейнека, якого 4 січня призначили радником міністра внутрішніх справ.

Зеленський розпочав рік з оновлення керівного складу України. Спершу він заявив, що з 2 січня Офіс президента очолює Кирило Буданов, який раніше був керівником Головного управління розвідки (тепер ГУР очолює колишній голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко). Він змінив на цій посаді Андрія Єрмака, якого звільнили 28 листопада.

Тепер перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця стане першим заступником Буданова в ОП. Міністрові оборони Денису Шмигалю Зеленський запропонував посаду першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики. А натомість крісло міністра оборони отримає чинний міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

4 січня Зеленський підписав указ про призначення Валерія Вавринюка тимчасовим виконувачем обовʼязків голови Державної прикордонної служби України. Екскерівник ДПСУ Сергій Дейнеко стане радником міністра внутрішніх справ.

5 січня Сергія Кислицю призначили першим заступником керівника Офісу президента України. Того ж дня Василь Малюк заявив, що йде з посади голови СБУ. Замість нього тепер буде Євген Хмара.

Вже 8 січня Зеленський підписав укази про призначення нових голів Чернівецької, Полтавської, Дніпропетровської та Вінницької обласних державних адміністрацій.