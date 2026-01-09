Міністри Шмигаль і Федоров подали заяви про відставку до Верховної Ради

Новини

До Верховної Ради України надійшли заяви про відставку міністра оборони Дениса Шмигаля та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Про це повідомив голова ВРУ Руслан Стефанчук у фейсбуку.

За його словами, парламент розгляне заяви найближчим часом. 2 січня президент Володимир Зеленський запропонував Федорову посаду міністра оборони, а Шмигалю — міністра енергетики.

Михайло Федоров очолював Міністерство цифрової трансформації України з 29 серпня 2019 року. Денис Шмигаль обіймав посаду міністра оборони України із 17 липня 2025 року.

За словами Зеленського, він вирішив призначити Шмигаля на посаду міністра енергетики задля швидкого відновлення енергетичної інфраструктури після російських ударів і розвитку енергетики.

Кадрові зміни Зеленського

Президент Володимир Зеленський розпочав рік з оновлення керівного складу України. Спершу він заявив, що з 2 січня Офіс президента очолює Кирило Буданов, який раніше був керівником Головного управління розвідки (тепер ГУР очолює колишній голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко). Він змінив на цій посаді Андрія Єрмака, якого звільнили 28 листопада.

Тепер перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця стане першим заступником Буданова в ОП. Міністрові оборони Денису Шмигалю Зеленський запропонував посаду першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики. А натомість крісло міністра оборони отримає чинний міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Напередодні президент Володимир Зеленський анонсував зміну очільника Державної прикордонної служби України. За словами Зеленського, під керівництвом Сергія Дейнека ДПСУ «пройшла значний шлях розвитку й посилення», але є потреба в зміні підходів у роботі Служби.

4 січня Зеленський підписав указ про призначення Валерія Вавринюка тимчасовим виконувачем обовʼязків голови Державної прикордонної служби України.

5 січня Сергія Кислицю призначили першим заступником керівника Офісу президента України. Того ж дня Василь Малюк заявив, що іде з посади голови СБУ. Замість нього тепер буде Євген Хмара.

Вже 8 січня Зеленський підписав укази про призначення нових голів Чернівецької, Полтавської, Дніпропетровської та Вінницької обласних державних адміністрацій.