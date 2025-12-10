Підрив «Північних потоків»: підозрюваного українця Сергія Кузнєцова в Німеччині утримують у гірших умовах, ніж в Італії

Новини

Getty Images / «Бабель»

Українця Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у підриві «Північних потоків», у Німеччині утримують в гірших умовах, ніж утримували в Італії: він схуд ще більше, не може підтримувати необхідну дієту і телефонувати.

Про це в коментарі «Бабелю» повідомив його адвокат в Україні Микола Катеринчук.

Адвокати були в Кузнєцова 10 грудня — він був у незадовільному стані. Українець схуд ще більше, ніж після утримання в Італії — питання з необхідною йому особливою дієтою не вирішили, попри те що про неї йдеться в рішенні суду і прокурорському листі.

Ігнорування харчових звичок Кузнєцова було однією з причин, чому він тримав голодування в італійській вʼязниці з 31 жовтня по 11 листопада. За той час українець втратив майже девʼять кілограмів. Він вирішив зупинитися після того, як італійська влада надала гарантії щодо дотримання його прав, зокрема права на належне харчування.

Кузнєцову не дозволяють телефонувати — лише за клопотанням адвоката. Перший дзвінок до дружини з німецької вʼязниці у нього буде 15 грудня — через пів місяця після арешту.

Німецький персонал ставиться до українця дуже зневажливо. На нього продовжують чинити психологічний тиск, щоб він визнав вину. Катеринчук каже, що він цього робити не буде.

Найближчим часом захист буде оскаржувати в суді те, де його утримують. Під час екстрадиції з Італії адвокатам відповіли, що це тюрма, яка відповідає «певним стандартам», — але теперішній стан Сергія вказує на протилежне.

Захист планує клопотати, щоб Кузнєцова перевели в інший заклад, або замінили тримання під вартою на лікувальний заклад, або на перебування в посольстві України в Німеччині. Сьогодні, 10 грудня захист звернувся до українського омбудсмана Дмитра Лубінця і вважає, що вже завтра на це буде реакція, зроблені якісь кроки, щоб стан Сергія покращився.

Підриви «Північних потоків» і Сергій Кузнєцов

26 вересня 2022 року на трубопроводах «Північний потік — 1» і «Північний потік — 2», які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу. Недоторканою залишилася лише одна з чотирьох ниток газопроводу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію. Росія вважає, що у вибухах зацікавлені США та їхні союзники. Західні й російські медіа писали про різні версії — від диверсії самих росіян до причетності України.

26 серпня 2025 року німецькі слідчі видали ордери на арешт шести українців, яких підозрюють у підриві. Українець Сергій Кузнєцов, якого затримали в Італії і підозрюють в участі в диверсії, заперечує звинувачення. Італійський суд дозволив екстрадувати його до Німеччини.

27 жовтня суд у Болоньї наказав передати Сергія Кузнєцова Німеччині. Захист подав апеляцію до Вищого суду Італії.

Того ж місяця польський суд відмовив в екстрадиції іншого затриманого у цій справі — Володимира Журавльова — до Німеччини. Суд вирішив, що Німеччина надала недостатньо доказів, а дія, яку інкримінують, «була виконана в контексті злочинної та геноцидної війни, яку від 2014 року Росія веде проти України». Прокуратура Польщі вирішила не оскаржувати рішення.

19 листопада Верховний суд Італії підтримав рішення про екстрадицію Сергія Кузнєцова в Німеччину. Зокрема, суд не знайшов доказів на користь функціонального імунітету Кузнєцова як українського військового. Однією з причин стало те, що жодний український орган офіційно не визнав підрив «Північних потоків» військовою операцією.

У листопаді уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець написав листа до італійського суду, в якому вперше від імені держави визнав, що на момент вибухів на «Північних потоках» Кузнєцов служив у Збройних силах України.

27 листопада Кузнєцова екстрадували з Італії до Німеччини. Наступного дня його заарештували.