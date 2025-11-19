Російський розвідувальний корабель вперше застосував лазери проти пілотів Британії, які його відстежували

Новини

Wikipedia

Російський розвідувальний корабель «Янтар» вперше застосував лазери для перешкоджання британським пілотам, які відстежували його діяльність у водах поблизу Британії.

Про це заявив міністр оборони Джон Гілі, повідомляє BBC.

Корабель перебував на півночі Шотландії та вже вдруге цьогоріч увійшов у територіальні води Британії протягом останніх тижнів.

Гілі заявив, що його країна продовжить стежити за кораблем і має «військові варіанти дій», якщо «Янтар» змінить курс. Він також звернувся до Росії та лідера Кремля Володимира Путіна, пригрозивши йому відповіддю.

«Ми бачимо вас. Ми знаємо, що ви робите. І якщо «Янтар» попрямує на південь цього тижня, ми готові», — сказав він.

Гілі також торкнувся російських порушень повітряного простору НАТО, загроз з боку Китаю та збройних конфліктів у світі, заявивши, що «світ змінюється» та стає «менш передбачуваним і небезпечнішим».