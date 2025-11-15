«Схеми»: Міндіч виїхав з України на «віп-таксі» в ніч перед обшуками НАБУ

Новини

djc.com.ua

Бізнесмен Тимур Міндіч, підозрюваний в організації корупційної схеми у сфері енергетики, скористався послугами «віп-таксі» і виїхав з України за кілька годин до обшуків у його квартирі.

Про це йдеться в матеріалі проєкту «Схеми».

За даними джерел у правоохоронних органах, Міндіч перетнув кордон о 02:09 ночі 10 листопада — за кілька годин до слідчих дій у його квартирі в межах операції «Мідас».

Журналісти зʼясували, що бізнесмен для цього скористався львівським сервісом преміумперевезень «ТаймЛюкс».

За даними «Схем», Міндіч виїхав на автівці Mercedes-Benz S 350, яка належить одному з власників цього сервісу Максиму Вовку. Інший бізнесмен-співвласник віп-трансфера — Ельдар Асадулаєв — раніше працював у західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України.

«Схеми» зв’язалися з львівськими бізнесменами. Під час спілкування з журналістами Максим Вовк заявив, що його компанія не перевіряє документів пасажирів. За його словами, цим займаються відповідні державні органи під час перетину кордону.

На питання, чи знайомий він з Міндічем, Вовк відповів: «Слава богу, ні». А його партнер по бізнесу Ельдар Асадулаєв лише коротко відповів: «Вперше чую», — і поклав слухавку.

Справа «Енергоатому»

10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики.

За даними бюро, контрагентам «Енергоатому» нав’язували умови сплати відкату, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

За даними НАБУ, члени організації систематично отримували 10—15% хабарів від контрагентів «Енергоатому». За такою схемою вони легалізували приблизно $100 мільйонів через офіс, який належить родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

У цій справі затримали пʼятьох людей, а сімом оголосили підозри. Їхні імена згодом озвучив прокурор САП на судових засіданнях:

бізнесмен Тимур Міндіч , який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон». Його вважають організатором схеми;

, який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон». Його вважають організатором схеми; колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»);

(«Рокет»); виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» Дмитро Басов («Тенор»);

(«Тенор»); чотири «працівники» бек-офісу з легалізації коштів: Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Миронюка, Басова, Зоріну, Фурсенка та Устименко вже відправили під варту (але згодом за них внесли заставу), а проти Міндіча та Цукермана ввели санкції.

На плівках НАБУ також фігурує міністр енергетики, на той час цю посаду обіймав Герман Галущенко. У нього в межах справи проходили обшуки, а 12 листопада його відсторонили від посади міністра юстиції.

Також НАБУ стверджує, що учасники схеми передавали гроші колишньому віцепремʼєру. Імовірно, мова про Олексія Чернишова, йому вже оголосили підозру в незаконному збагаченні, а 14 листопада вручили клопотання про його арешт.