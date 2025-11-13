Ексголова «Укренерго»: Герман Галущенко намагався призначати в компанію «своїх людей».

Новини

Volodymyr Kudrytskyi / Facebook

Ексголова «Укренерго» Ігор Кудрицький заявив, що Герман Галущенко хотів призначати в компанію людей із «сумнівними професійними й людськими цінностями», коли очолював Міністерство енергетики. Галущенко фігурує у справі про корупцію в «Енергоатомі».

Про це Кудрицький розповів в інтервʼю BBC.

Зараз Володимира Кудрицького звинувачують у незаконному заволодінні грошима компанії. Він вважає, що і Галущенко, й Офіс президента доклали руку до цієї справи.

За словами Кудрицького, Галущенко намагався призначати в «Укренерго» своїх людей. Зокрема, у департамент безпеки та на посаду директора з закупівель. Він стверджує, що Кудрицький сказав: «Я хочу, щоб у мене в вашій компанії були свої люди».

На посаду керівника з безпеки Галущенко пропонував колишнього працівника СБУ, який колись працював з Леонідом Деркачем — батьком колишнього нардепа, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, який фігурує у справі про корупцію в «Енергоатомі» та, за даними СБУ, керував мережею російських агентів в Україні.

Також надходили пропозиції призначати на високі посади колишніх працівників «Укренерго», яких звільнили через підозру в корупції або профнепридатність. Кудрицький стверджує, що відкидав всі ці пропозиції.

Справа «Енергоатому»

10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики.

За даними бюро, контрагентам «Енергоатому» нав’язували умови сплати відкату, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

За даними НАБУ, члени організації систематично отримували 10—15% хабарів від контрагентів «Енергоатому». За такою схемою вони легалізували приблизно $100 мільйонів через офіс, який належить родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

У цій справі затримали пʼятьох людей, а сімом оголосили підозри. Їхні імена згодом озвучив прокурор САП на судових засіданнях:

бізнесмен Тимур Міндіч , який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон». Його вважають організатором схеми;

, який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон». Його вважають організатором схеми; колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»);

(«Рокет»); виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» Дмитро Басов («Тенор»);

(«Тенор»); чотири «працівники» бек-офісу з легалізації коштів: Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Миронюка, Басова, Зоріну, Фурсенка та Устименко вже відправили під варту, а проти Міндіча та Цукермана ввели санкції.

На плівках НАБУ також фігурує міністр енергетики, на той час цю посаду обіймав Герман Галущенко. У нього в межах справи проходили обшуки, а 12 листопада його відсторонили від посади міністра юстиції.

Також НАБУ стверджує, що учасники схеми передавали гроші колишньому віцепремʼєру. Імовірно, мова про Олексія Чернишова, йому вже оголосили підозру в незаконному збагаченні.