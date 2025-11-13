Премʼєр Угорщини каже, що не дасть грошей Україні через скандал з «Енергоатомом». У МЗС відповіли, що не йому читати лекції про корупцію

Новини

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про припинення фінансової допомоги Україні через корупційний скандал з «Енергоатомом». У МЗС відреагували.

Про це угорський посадовець написав у соцмережі Х.

За його словами, Угорщина більше не надсилатиме грошей для допомоги Україні, адже їх краще використати у своїй країні. Також прем’єр написав, що «Брюсселю давно час нарешті зрозуміти, куди насправді йдуть їхні гроші».

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у відповідь заявив, що Орбан не може критикувати Україну за корупцію, оскільки сам фігурує у корупційних скандалах.

Зокрема, у 2024 році опозиціонер Орбана Петер Мадяр оприлюднив аудіозапис, де його (Мадяра) колишня дружина розповідає, як інші урядовці домоглися видалення доказів з судових протоколів, аби приховати свою роль у корупційних бізнес-операціях.

Після всього цього тисячі людей вийшли на протест у Будапешті. Вони вимагали відставки головного прокурора Угорщини і премʼєр-міністра Віктора Орбана.

Справа «Енергоатому»

10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики.

За даними бюро, контрагентам «Енергоатому» нав’язували умови сплати відкату, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

За даними НАБУ, члени організації систематично отримували 10—15% хабарів від контрагентів «Енергоатому». За такою схемою вони легалізували приблизно $100 мільйонів через офіс, який належить родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

У цій справі затримали пʼятьох людей, а сімом оголосили підозри. Їхні імена згодом озвучив прокурор САП на судових засіданнях:

бізнесмен Тимур Міндіч , який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон». Його вважають організатором схеми;

, який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон». Його вважають організатором схеми; колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»);

(«Рокет»); виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» Дмитро Басов («Тенор»);

(«Тенор»); чотири «працівники» бек-офісу з легалізації коштів: Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Миронюка, Басова, Зоріну, Фурсенка та Устименко вже відправили під варту, а проти Міндіча та Цукермана ввели санкції.

На плівках НАБУ також фігурує міністр енергетики, на той час цю посаду обіймав Герман Галущенко. У нього в межах справи проходили обшуки, а 12 листопада його відсторонили від посади міністра юстиції.

Також НАБУ стверджує, що учасники схеми передавали гроші колишньому віцепремʼєру. Імовірно, мова про Олексія Чернишова, йому вже оголосили підозру в незаконному збагаченні.