Зеленський висловився за відставку міністрів юстиції та енергетики — їх повʼязують з Тимуром Міндічем

Президент Володимир Зеленський вважає, що міністр юстиції Герман Галущенко і міністерка енергетики Світлана Гринчук мають піти з посад. Їх часто називають людьми Тимура Міндіча — одного з головних підозрюваних у справі про корупцію в «Енергоатомі».

Про це Зеленський заявив у відеозверненні.

У Галущенко в межах справи про корупцію в «Енергоатомі» проходили обшуки, а 12 листопада його відсторонили від посади міністра юстиції.

Зеленський попросив премʼєр-міністерку Свириденко, щоб вони написали заяви про відставку, і просить народних депутатів підтримати ці заяви.

Зеленський заявив, що підтримує розслідування правоохоронців, і додав, що підпише санкції проти двох людей, які фігурують у розслідуванні НАБУ.

Справа «Енергоатому»

Вранці 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики.

За даними бюро, контрагентам «Енергоатому» нав’язували умови сплати відкату, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги / поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

У цій справі затримали пʼятьох людей, а сімом оголосили підозри. Це:

бізнесмен — керівник злочинної організації, який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон»;

колишній радник міністра енергетики — він же «Рокет»;

виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» на прізвисько «Тенор»;

чотири «працівники» бек-офісу з легалізації коштів.

НАБУ не називає імен жодного з фігурантів, але нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк стверджує, що «Карлсон» — це Тимур Міндіч, якого називають другом президента України Володимира Зеленського та одним зі співвласників фірми «Студія Квартал-95».

За словами Железняка, «Рокет» — це ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк, «Тенор» — виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов, його вже відправили під арешт.

На плівках НАБУ також фігурує міністр енергетики, на той час цю посаду обіймав Герман Галущенко. У нього в межах справи проходили обшуки, а 12 листопада його відсторонили від посади міністра юстиції.

Також НАБУ стверджує, що учасники схеми передавали гроші колишньому віцепремʼєру. Імовірно, мова про Олексія Чернишова. Йому вже оголосили підозру в незаконному збагаченні.

За даними НАБУ, у справі про корупцію у сфері енергетики фігуранти легалізували приблизно $100 мільйонів через офіс, який належить родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.