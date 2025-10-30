Французький суд вдруге відмовив Україні в екстрадиції Жеваго

Новини

Ковальчук Віктор / УНІАН

Апеляційний суд Парижа 29 жовтня відмовив в екстрадиції бізнесмена Костянтина Жеваго в Україну.

Про це повідомила LIGA.net його пресслужба.

У своїх висновках суд заявив, що не може бути впевненим, що Костянтин Жеваго постане в Україні перед судом, який «забезпечує фундаментальні гарантії процесуальної справедливості та захисту прав людини».

Екстрадицію Жеваго намагалися організувати у справі Національного антикорупційного бюро.

У чому звинувачують Жеваго

Жеваго фігурує у справі голови Верховного суду Всеволода Князєва, якого в травні 2023 року спіймали на хабарі в майже $3 мільйони.

Хабар був повʼязаний з рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничозбагачувальний комбінат (ось детальніше про справу).

Бізнесмен Жеваго відкинув усі звинувачення і назвав «замовників» — це нібито російські власники його активів, а також бізнесмен Ігор Коломойський.

У жовтні 2025 року суд дозволив заочне розслідування щодо Жеваго.

А що з Князєвим?

16 травня 2023 року Верховний суд висловив Князєву недовіру і звільнив його, пізніше Князєв отримав підозру, а потім суд його заарештував із правом на заставу 75 мільйонів гривень. Після цього суд сім разів зменшував заставу — востаннє до 18,168 мільйона. 31 січня 2024 року цю суму внесли, і Князєв вийшов з-під варти.

Наприкінці травня минулого року з Князєва зняли електронний браслет — він скаржився, що в нього «по шість годин немає світла і немає звʼязку, тому браслет є неефективним». Однак строк дії обовʼязків продовжили.

У липні ВАКС зняв арешт з частини коштів ексголови Верховного суду Князєва.