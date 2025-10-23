Справа про закупівлю неякісного одягу для ЗСУ на мільярд гривень: Роману Гринкевичу продовжили тримання під вартою і зменшили розмір застави

Новини

Одному з підозрюваних у справі про закупівлю неякісного одягу для Збройних сил України на мільярд гривень Роману Гринкевичу продовжили запобіжний захід до 19 грудня.

Про це повідомляє «Суспільне».

Розмір застави зменшили до 69 мільйонів 644 тисяч гривень, у серпні вона була 112 мільйонів гривень. Тоді адвокат Гринкевича заявив, що вносити заставу не будуть, адже у родини такої суми немає.

Під час засідання суду 23 жовтня прокурор заявив, що існують реальні ризики, що у разі зміни запобіжного заходу Гринкевич може переховуватись від слідства за кордоном. Він нагадав, що у підозрюваного є квартира у Празі.

Натомість сторона захисту відстоювала те, що ці ризики надумані і немає підстав тримати Гринкевича під вартою.

Наступний раз запобіжний захід переглядатимуть у грудні.

Справа Гринкевичів

ДБР у 2023 році почало розслідування за фактом оборудок із закупівлями одягу і білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень. Свої зобовʼязання компанії не виконали або зробили це неналежно, що завдало державі понад мільярд гривень збитків.

Наприкінці грудня 2023 року бізнесмен намагався дати $500 тисяч хабаря слідчому Державного бюро розслідувань — тоді його й затримали. Міноборони розірвало всі контракти з компаніями Гринкевича, а суд арештував майно його сімʼї та підконтрольних йому компаній.

Син Гринкевича Роман, який є фігурантом справи, намагався виїхати з країни й був затриманий 22 січня 2024 року в Одесі. Також затримані ще троє фігурантів справи про закупівлі — вони, як і Ігор та Роман Гринкевичі, зараз під вартою.

У листопаді цього року колишньому директору одного з департаментів Міністерства оборони Максиму Гриценку повідомили про підозру у зловживанні становищем. Слідство вважає, що він зменшив штраф Ігорю Гринкевичу на 93,5 мільйона гривень.

Гриценка тримають під вартою. Експосадовець зможе вийти під заставу в 50 мільйонів гривень.

На початку 2025 року правоохоронці завершили досудове розслідування і передали до суду справу бізнесмена Ігоря Гринкевича.