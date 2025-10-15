Справа про хабарі суддям Верховного суду: суд дозволив заочне розслідування проти бізнесмена Жеваго

Новини

LIGA.net

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) 15 жовтня надала дозвіл на проведення спеціального (заочного) досудового розслідування щодо українського бізнесмена, який перебуває за кордоном.

Про це повідомляє Апеляційна палата ВАКС у телеграмі.

Ім’я підозрюваного в повідомленні суду не називають, однак, за даними джерел «Бабеля», йдеться про Костянтина Жеваго.

Судді задовольнили апеляційну скаргу сторони обвинувачення та скасували попереднє рішення слідчого судді ВАКС від 4 вересня, яке відмовляло у проведенні такого розслідування.

Таким чином, детективи отримали право продовжити розслідування за відсутності Жеваго в Україні.

Бізнесмена підозрюють у наданні неправомірної вигоди колишньому голові та суддям Верховного суду (ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України).