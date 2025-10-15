Справа про хабарі суддям Верховного суду: суд дозволив заочне розслідування проти бізнесмена Жеваго
- Юлія Завадська
LIGA.net
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) 15 жовтня надала дозвіл на проведення спеціального (заочного) досудового розслідування щодо українського бізнесмена, який перебуває за кордоном.
Про це повідомляє Апеляційна палата ВАКС у телеграмі.
Ім’я підозрюваного в повідомленні суду не називають, однак, за даними джерел «Бабеля», йдеться про Костянтина Жеваго.
Судді задовольнили апеляційну скаргу сторони обвинувачення та скасували попереднє рішення слідчого судді ВАКС від 4 вересня, яке відмовляло у проведенні такого розслідування.
Таким чином, детективи отримали право продовжити розслідування за відсутності Жеваго в Україні.
Бізнесмена підозрюють у наданні неправомірної вигоди колишньому голові та суддям Верховного суду (ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України).
- 15 травня 2023 року стало відомо, що голову Верховного суду Всеволода Князєва спіймали на хабарі в майже $3 мільйони. Хабар був повʼязаний із рішеннями на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничозбагачувальний комбінат (ось детальніше про справу). Бізнесмен Жеваго відкинув усі звинувачення і назвав «замовників» — це нібито російські власники його активів, а також бізнесмен Ігор Коломойський.
- 16 травня Верховний суд висловив Князєву недовіру і звільнив його, пізніше Князєв отримав підозру, а потім суд його заарештував із правом на заставу 75 мільйонів гривень. Після цього суд сім разів зменшував заставу — востаннє до 18,168 мільйона. 31 січня 2024 року цю суму внесли, і Князєв вийшов з-під варти.
- Наприкінці травня минулого року з Князєва зняли електронний браслет — він скаржився, що в нього «по шість годин немає світла і немає звʼязку, тому браслет є неефективним». Однак строк дії обовʼязків продовжили.
- У липні ВАКС зняв арешт з частини коштів ексголови Верховного суду Князєва.