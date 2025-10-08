Посол України в Польщі: Україна не втручається в судову справу щодо підриву «Північних потоків»

Новини

Посол України в Польщі Василь Боднар заявив, що Україна не втручається в польську судову справу щодо Володимира Ж. Німеччина звинувачує його в підриві «Північних потоків» і вимагає екстрадиції.

Про це посол заявив в інтервʼю польському медіа RMF 24.

Боднар прокоментував слова премʼєр-міністра Польщі Дональда Туска, який напередодні заявив, що переслідування чи екстрадиція українця Володимира Ж. до Німеччини «не в інтересах Польщі».

«У наших інтересах захищати наших громадян, і все залежить від верховенства права. Ми не втручаємося, це судова справа. Ми можемо лише продемонструвати, як захищатися», — сказав посол.

Він наголосив, що як посол захищатиме кожного громадянина України.

Володимира Ж. затримали в Польщі 30 вересня. За версією німецького слідства, він є інструктором з дайвінгу й у вересні 2022 року вирушив до Балтійського моря на яхті з Ростоку, після чого спустився під воду і встановив вибухові заряди на підводному трубопроводі. Його заарештували 1 жовтня.

Підриви «Північних потоків»

26 вересня 2022 року на трубопроводах «Північний потік — 1» та «Північний потік — 2», які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу. Недоторканою залишилася лише одна з чотирьох ниток газопроводу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію. Росія вважає, що у вибухах зацікавлені США та їхні союзники. Західні й російські медіа писали про різні версії — від диверсії самих росіян до причетності України. Президент Володимир Зеленський заперечував причетність України до диверсій.

Німеччина розслідує роль ексголовнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного в підриві «Північних потоків», про що писала американська газета The Wall Street Journal. Зеленський нібито спочатку схвалив план, однак пізніше наказав скасувати, а Залужний всупереч цьому продовжив операцію.

26 серпня 2025 року німецькі слідчі видали ордери на арешт шести українців, яких підозрюють у підриві. Українець Сергій Кузнєцов, якого затримали в Італії і підозрюють в участі в диверсії, заперечує звинувачення. Італійський суд дозволив екстрадувати його до Німеччини.

У листопаді 2024 року німецька газета Der Spiegel випустила розслідування, в якому йшлося про те, що диверсанти, які влаштували диверсію на «Північних потоках», планували підірвати й «Турецький потік» у Чорному морі, однак у них не вийшло.

На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву «Північного потоку» через відсутність юрисдикції. Слідом за Швецією завершила розслідування і Данія.