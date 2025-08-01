Експрезидент Південної Кореї зірвав допит — він влігся на підлогу в спідній білизні й відмовився виходити з камери

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Reuters

Прокурори, попри ордер, не змогли доставити колишнього лідера Південної Кореї Юн Сок Йоля на допит — він влігся на підлогу і відмовився виходити з камери.

Про це пише France 24.

Прокурори отримали новий ордер і намагались доставити колишнього лідера Південної Кореї Юн Сок Йоля на допит. Однак виконати це не вдалося через його категоричну відмову.

«Підозрюваний відмовився від арешту, лежачи на підлозі без тюремного одягу. Через ризик виникнення інцидентів, пов’язаних із безпекою, фізичну силу не застосовували, і виконання ордера тимчасово призупинили», — повідомила журналістам прокурорка О Джон Хі.

За словами прокурорів, Юн був одягнений у «майку без рукавів і тюремну білизну».

Що передувало

У ніч з 3 на 4 грудня 2024 року тодішній президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні для «захисту конституційного ладу» — вперше з 1980-х років. Причиною стало те, що опозиційна до президента Демократична партія, яка має більшість у парламенті, відхилила пропозицію уряду про бюджет і вирішила оголосити імпічмент державному аудитору і головному прокурору.

Загалом воєнний стан тривав близько шести годин, але спричинив гостру внутрішню кризу. У грудні 2024 року Юн Сок Йолю повідомили про підозру в державній зраді та зловживанні владою і заборонили виїжджати за кордон. Експрезидента намагалися затримати 3 січня 2025 року, однак цьому завадила його охорона, 15 січня з другої спроби його все-таки затримали. 8 березня стало відомо, що Юн Сок Йоль вийшов із в’язниці, однак повернувся туди в липні.

На початку квітня Конституційний суд оголосив одностайним вердиктом, що підтримує імпічмент Юн Сок Йоля та позбавляє його посади президента. На президентських виборах 3 червня переміг кандидат від опозиційної Демократичної партії Лі Чже Мьон.