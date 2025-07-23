Україна провела девʼятий обмін після домовленостей у Стамбулі
- Автор:
- Ліза Бровко
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Україна провела девʼятий етап обміну полоненими з Росією після домовленостей на переговорах у Стамбулі — додому повертаються важкохворі й тяжкопоранені військові.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Військові, які повертаються, воювали на різних напрямках фронту. Багато з них пробули в полоні понад три роки.
За всі етапи останніх стамбульських домовленостей вдалося повернути понад 1 000 українців.
Сьогодні, 23 липня, повернули військових ЗСУ, зокрема ТрО, Морської піхоти, мотопіхотних і механізованих бригад, НГУ, ДПСУ — оборонців Донеччини, зокрема Маріуполя, Сумщини та Харківщини.
Кілька з повернутих бійців вважалися зниклими безвісти та перебували у статусі пошуку.
Найстаршому зі звільнених — 66 років, наймолодшому — 27.
Звільнені з полону захисники пройдуть медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та всі належні виплати за весь час перебування в неволі.
- Про великий обмін у кілька етапів домовились на перемовинах між Україною та Росією у Стамбулі 2 червня. Саме там сторони вирішили зосередитися на обмінах у форматі «всіх на всіх» за категоріями «важкопоранені й тяжкохворі» і «молодь від 18 до 25 років». Обміни ще триватимуть, кількість повернутих з полону розкриють, коли процес обміну закінчать.
- Уже пройшло кілька етапів обмінів полоненими в цьому форматі — 9, 10, 12, 14, 19, 20, 26 червня і 4 липня.