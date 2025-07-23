Україна провела девʼятий обмін після домовленостей у Стамбулі

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Україна провела девʼятий етап обміну полоненими з Росією після домовленостей на переговорах у Стамбулі — додому повертаються важкохворі й тяжкопоранені військові.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Військові, які повертаються, воювали на різних напрямках фронту. Багато з них пробули в полоні понад три роки.

За всі етапи останніх стамбульських домовленостей вдалося повернути понад 1 000 українців.

Сьогодні, 23 липня, повернули військових ЗСУ, зокрема ТрО, Морської піхоти, мотопіхотних і механізованих бригад, НГУ, ДПСУ — оборонців Донеччини, зокрема Маріуполя, Сумщини та Харківщини.

Кілька з повернутих бійців вважалися зниклими безвісти та перебували у статусі пошуку.

Найстаршому зі звільнених — 66 років, наймолодшому — 27.

Звільнені з полону захисники пройдуть медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та всі належні виплати за весь час перебування в неволі.