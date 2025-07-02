Президент Ірану підтримав зупинку співпраці країни з МАГАТЕ

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Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що його країна призупиняє співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ). Він схвалив відповідний законопроєкт.

Про це повідомляють державні іранські медіа Press TV та Mehr, передає турецьке інформагентство Anadolu.

За кілька днів до того парламент Ірану підтримав законопроєкт про призупинення співпраці з МАГАТЕ. Згодом це рішення підтримала й Рада вартових Конституції Ірану. Остаточне рішення було за Радою нацбезпеки Ірану, куди, зокрема, входить президент.

Документ передбачає, що інспектори МАГАТЕ не зможуть вʼїжджати до Ірану для перевірок, якщо не гарантуватимуть безпеку ядерних обʼєктів і мирної ядерної діяльності країни.

У країні також заявляли, що більше не допустять очільника Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі на свої ядерні обʼєкти та не дозволять встановити на них камери відеоспостереження.

Ці рішення ухвалили після того, як США в ніч проти 22 червня завдали ударів по кількох іранських ядерних обʼєктах. Це порушило міжнародне право, включно зі Статутом ООН, вважають в Ірані.

Ядерні технології в Ірані перебувають під контролем МАГАТЕ, оскільки Іран є учасником Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. До останнього загострення на Близькому Сході інспектори МАГАТЕ регулярно відвідували Іран з перевірками, зокрема фіксували підвищення рівня збагачення урану на ядерних обʼєктах у країні. Після атаки Ізраїлю МАГАТЕ також оцінювало збитки, завдані іранським ядерним обʼєктам.

Що відбувається на Близькому Сході

У ніч на 13 червня Ізраїль атакував центр іранської ядерної, ракетної та військової інфраструктури. Після цього в Ірані оголосили, що не братимуть участі в переговорах зі США про ядерну програму, запланованих на 15 червня. Увечері 13 червня Іран у відповідь атакував Ізраїль балістикою. Сторони почали обмінюватися ударами.

У ніч проти 22 червня США атакували три ядерні обʼєкти Ірану в містах Фордо, Натанз та Ісфаган. Американські бомбардувальники-невидимки B-2 скинули шість бомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator на іранський ядерний об’єкт «Фордо», дві бомби GBU-57 на ядерний обʼєкт у Натанзі, а підводний човен Військово-морських сил США запустив залп із 30 ракет «Томагавк», цілячись по обʼєкту в Натанзі та ще одному в Ісфагані. Про деталі операції — тут.

Трамп заявляв, що нібито всі три обʼєкти «були повністю й безповоротно знищені». Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн перед цим заявляв, що ядерні обʼєкти у Фордо, Натанзі та Ісфагані «серйозно пошкоджені», однак не стверджував, що ядерні потужності Ірану «знищені». А вже 23 червня Іран випустив кілька ракет по американських військових базах на Близькому Сході.

У ніч проти 24 червня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню. За кілька годин після цього Ізраїль підтвердив початок перемирʼя. А потім заявив, що Тегеран його порушив.

Ядерна програма Ірану

Ядерну угоду з Іраном у 2015 році підписали США, Велика Британія, Росія, Франція, Китай, Німеччина та ЄС. Вони домовилися, що іранська влада відмовляється від своєї ядерної програми в обмін на скасування економічних санкцій.

У 2018 році тодішній президент США Дональд Трамп вивів країну з угоди щодо ядерної програми Ірану та запровадив кампанію «максимального тиску» — нові санкції проти іранського режиму, щоб отримати суттєві поступки з його боку.

Виробництво урану Тегеран відновив після того, як Трамп розірвав угоду. За час президентства Джо Байдена ядерна програма Ірану, як зазначав Axios, «значно просунулася».

Адміністрація Байдена вела непрямі переговори з Іраном, щоб відновити іранську ядерну угоду. Ці зусилля зазнали краху наприкінці 2022 року, коли США звинуватили Іран у тому, що він висуває «необґрунтовані» вимоги, повʼязані з дослідженням Міжнародним агентством з атомної енергії незрозумілих слідів урану, знайдених на нерозкритих іранських обʼєктах. Протягом наступних місяців Адміністрація президента США стверджувала, що іранська ядерна угода «не стоїть на порядку денному».

Після переобрання на другий термін Трамп поновив кампанію «максимального тиску». Сторони провели кілька раундів переговорів, проте так і не уклали нову ядерну угоду. А після атаки США на іранські ядерні обʼєкти Тегеран відкидає поновлення переговорів.