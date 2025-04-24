Bloomberg: США вимагатимуть від Путіна відмовитися від планів демілітаризувати Україну, повернути ЗАЕС та деякі окуповані території

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США вимагатимуть від Росії визнати право України мати власну армію та оборонну промисловість у рамках мирної угоди між Москвою та Києвом.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, які обізнані у цьому питанні.

Джерела агентства кажуть, що США вимагатимуть від Росії визнати право України на оснащену армію та власну оборонну промисловість.

У США також хочуть, щоб РФ повернула Україні Запорізьку АЕС. Тоді об’єкт підпаде під контроль США для керування енергією для обох сторін. Проте деталі планів ще не завершені та можуть змінитися.



Володимир Зеленський зазначав, що Запорізька АЕС не працюватиме без України. За його словами, потрібен український технічний склад. Він наголосив, що «Сполучених Штатів, при всій повазі, не вистачить». Також тут виникає питання безпеки людей, які проживають у Енергодарі. Водночас Україна готова співпрацювати зі США щодо відновлення ЗАЕС, якщо звідти вийде РФ, казав президент.



Окрім того, США також хочуть забезпечити Україні прохід через Дніпро та повернути території Харківщини, що під контролем Росії. У РФ заявляли, що хочуть контролювати повністю Луганську, Запорізьку, Донецьку та Херсонську області — попри те що російська армія частково, а не повністю, окупувала регіони.





Це все ознаки того, що адміністрація Трампа прагне деяких поступок від Кремля, пише Bloomberg. Спецпредставник Трампа Стів Віткофф, за даними видання, порушить ці питання з Путіним під час їхньої наступної зустрічі.

Речники Ради національної безпеки США, Державного департаменту та Віткофф не відразу відповіли на запити про коментарі.

Переговори про припинення вогню

Вашингтон веде переговори з Росією та Україною про завершення війни, але справжнього повного припинення вогню поки що не видно. Київ уже погодився зупинити бойові дії в Чорному морі та не бити по російській енергетиці протягом 30-денного перемирʼя. Москва ж натомість лише пообіцяла не бити по енергетичних обʼєктах і заявила, що виконає угоди щодо Чорного моря тільки після зняття західних санкцій.

New York Post 19 квітня написало про те, що наступного тижня в Лондоні США хочуть узгодити умови повного і всеосяжного припинення вогню, після цього будуть переговори з Москвою. За даними видання, міністр оборони України Рустем Умєров повідомив американських посадовців, що Київ «на 90%» підтримує мирний план президента Трампа, який представили йому посадовці США під час зустрічей у Парижі.

Згодом Міноборони України заперечило, що Київ «на 90% погодився» з мирним планом США.

За даними Bloomberg, американська сторона в Парижі представила союзникам пропозицію про врегулювання в Україні, де йдеться про умови для припинення бойових дій та помʼякшення санкцій проти РФ. Ця пропозиція фактично заморозить війну, а українські території, які зараз окуповані Росією, залишаться під контролем Москви, кажуть співрозмовники видання. Різні іноземні медіа писали про те, що США запропонують визнати Крим російським.







Очікувалося, що Вашингтон запропонує визнати незаконно анексований Крим частиною РФ та заморозити лінію фронту в межах мирної угоди вже 23 квітня, про що писало The Washington Post.



На ці повідомлення медіа про нібито американський план 22 квітня зреагував президент України Володимир Зеленський. За його словами, Україна не отримувала офіційних пропозицій щодо відмови від територій. Він наголосив, що Київ юридично не визнає російську анексію Криму, бо це поза українською Конституцією. До цього, 17 квітня, він розповів, що Україна обговорює зі США припинення вогню, але без питання територій. Зеленський постійно зазначає, що Україна не визнаватиме будь-які свої окуповані території російськими — це червоні лінії.

Трамп розкритикував Зеленського за його слова про те, що Україна юридично не визнає Крим російським. Американський президент переконаний, що ця заява «дуже шкодить мирним переговорам із Росією», а Крим «було втрачено ще за президентства Барака Обами».