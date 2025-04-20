Продовження воєнного стану, обмін полоненими, угода зі США про надра і «великоднє перемирʼя». Головне за тиждень

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Протягом тижня Київ та Вашингтон підписали меморандум, що засвідчує намір укласти угоду про корисні копалини, в Україні продовжили до 6 серпня воєнний стан і загальну мобілізацію, а додому з російського полону повернулися 277 захисників.

«Бабель» зібрав головні новини тижня, щоб ви залишалися в курсі подій.

Кабмін погодив звільнення Артюха з посади голови Сумської ОВА

Уряд 15 квітня погодив звільнення Володимира Артюха з посади голови Сумської обласної державної адміністрації. Замість нього хочуть призначити Олега Григорова.

Звільнення посадовця відбувається після російського ракетного удару по Сумах 13 квітня, який забрав життя 35 людей і поранив 117. Окупанти атакували місто двома балістичними ракетами «Іскандер-М»/ KN-23.

Напередодні Володимир Артюх фактично визнав, що в день удару відбулося нагородження військових, проте стверджує, що не ініціював його. Експосадовець каже, що його на цей захід запросили. Хто саме — не уточнив.

Нацгвардія створила нові корпуси: їх очолили командири «Азову» та «Хартії»

Національна гвардія України створила два нові корпуси: на основі 12 бригади спеціального призначення «Азов» та 13 бригади оперативного призначення НГУ «Хартія».

Їх відповідно очолять командир 12 бригади спеціального призначення «Азов» полковник Денис Прокопенко (з позивним «Редіс») та командир 13 бригади оперативного призначення НГУ «Хартія» полковник Ігор Оболєнський (з позивним «Корнет»).

До складу 1 корпусу «Азов» увійшли:

1 президентська бригада оперативного призначення «Буревій»;

12 бригада спеціального призначення «Азов»;

14 бригада оперативного призначення «Червона Калина»;

15 бригада оперативного призначення «Кара-Даг»;

новостворена 20 бригада оперативного призначення «Любарт».

Правоохоронці оголосили про підозру заступнику голови КМДА

Йдеться про Володимира Прокопіва. Йому інкримінують організацію схеми з незаконного переправлення військовозобовʼязаних за кордон, а саме — у країни Європи.

За матеріалами справи, чиновник маскував схему під перевезення в Україну гуманітарних вантажів, зокрема пального для Збройних сил. Для цього дані військовозобов’язаних вносили до системи «Шлях» як дані волонтерів, які співпрацюють з афілійованою одеською компанією.

За документами, вони виїжджали до ЄС на вантажівках підприємства нібито по нові партії гумдопомоги від міжнародних партнерів. Розслідування встановило, що псевдоволонтери втікали за кордон, а назад поверталися лише штатні працівники одеської компанії.

У такий спосіб з травня по червень 2022 року фігурант справи переправив за кордон понад 30 потенційних призовників, кажуть правоохоронці. Заступнику голови КМДА повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332 і ч. 1, 3 ст. 362. Прокопіву загрожує до 7 років позбавлення волі.

Україна та США підписали меморандум, який засвідчує намір укласти угоду про надра

Міністр економіки Юлія Свириденко каже, що попереду — фіналізація тексту угоди та її підписання. А далі — ратифікація парламентами.

«Готуємо створення Фонду інвестицій у відбудову України. Відповідна угода відкриватиме можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та Сполучених Штатів — саме з такою метою команди працюють над документом», — наголосила посадовиця.

Напередодні президент США Дональд Трамп анонсував, що Київ та Вашингтон підпишуть угоду про корисні копалини наступного четверга, 24 квітня.

Воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжили до 6 серпня

Володимир Зеленський підписав документи про продовження воєнного стану № 13172 та про загальну мобілізацію № 13173 в Україні ще на 90 днів — до 6 серпня 2025 року.

Воєнний стан в Україні та загальна мобілізація чоловіків добігають кінця 9 травня. Це буде 15-те таке рішення впродовж повномасштабної війни.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні запровадили воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Військовозобов’язаним заборонено виїжджати за кордон, окрім певних винятків. Чоловіків 18—60 років можуть призивати на службу, якщо в них немає законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.

Держсекретар Рубіо заявив, що США можуть припинити зусилля з досягнення миру в Україні за кілька днів

Вашингтон може припинити своє посередництво у встановленні миру в Україні, якщо не побачить чітких ознак можливості досягти мирної угоди, сказав Марко Рубіо 18 квітня.

Він додав, що це може статися вже за кілька днів. Дональд Трамп, хоча й досі зацікавлений досягти домовленостей, має багато інших глобальних пріоритетів, додав Рубіо.

Держсекретар підкреслив, що якщо обидві сторони «справді налаштовані на мир», тоді США готові допомогти. Якщо ж мирної угоди досягти не вдасться, Трамп, імовірно, скаже: «Ми завершили».

«Це не наша війна. Ми її не починали. Сполучені Штати допомагають Україні вже три роки, і ми хочемо, щоб ця війна завершилася, але це не наша війна», — сказав американський посадовець.

Україна 19 квітня повернула з російського полону 277 захисників

Це воїни ЗСУ, Нацгвардії, Державної спеціальної служби транспорту і прикордонники. Вони захищали Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, Херсонщину, Запоріжжя, Луганщину.

246 воїнів повернули в межах обміну полоненими, а ще 31 людину вдалося визволити поза обміном. Більшість з тих, кого вдалося повернути, — це молодь після 2000 року народження. Повернули девʼятьох офіцерів і 268 військовослужбовців рядового і сержантського складу.

Нинішній обмін четвертий у цьому році та 63-й від початку повномасштабного вторгнення. Загалом від початку повномасштабної війни вдалося повернути додому з російської неволі вже 4 552 людини — воїнів і цивільних.

Путін оголосив «пасхальне перемирʼя» на фронті

Лідер РФ Володимир Путін 19 квітня оголосив «пасхальне перемирʼя». За його словами, російська армія мала припинити усі бої з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Володимир Зеленський назвав це «черговою спробою пограти з життями людей».

Згодом він сказав, що якщо Кремль готовий долучитися до формату повної та безумовної тиші, Київ діятиме дзеркально — так, як буде з російського боку. «Якщо повна тиша дійсно запанує, Україна пропонує подовжити її й після закінчення великодньої доби 20 квітня надалі», — наголошував він.

Вже 20 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту, що станом на 20:00 від початку доби армія РФ більш ніж 2 тисячі разів порушувала «великоднє перемирʼя».

Відбулося 67 російських штурмів проти українських позицій на різних напрямках фронту, найбільше — на Покровському. Противник здійснив 1 355 обстрілів, з них 713 — з важкого озброєння, і 673 рази застосував FPV.

«Україна пропонує відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб із можливістю продовження. Якщо Росія не погодиться на такий крок, це буде доказом, що вона хоче робити й надалі тільки те, що знищує життя людей і продовжує війну», — сказав Зеленський.