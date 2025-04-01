Парламент Грузії ухвалив аналог американського законопроєкту про іноагентів

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Парламент Грузії ухвалив у третьому читанні закон про іноземних агентів, що копіює американський законопроєкт.

Пленарне засідання транслювали на сайті парламенту. За виступили 86 грузинських депутатів, проти — жоден, передає грузинський телеканал Mtavari.

Закон набуде чинності після того, як його опублікують з підписом президента Грузії.

У пояснювальній записці до законопроєкту кажуть, що більшість грузинських неурядових організацій фінансуються з-за кордону і відмовляються реєструватися як іноагенти. Тож треба ухвалити закон, який забезпечить виконання цих вимог. Аналог американського FARA вважають найкращим варіантом, бо він зобовʼязує організації розкривати свої фінансові та політичні відносини з державами, які їх фінансують.

«Стаття про кримінальне переслідування в новому законі стане профілактичним заходом для організацій, які ухиляються від реєстрації, і їм доведеться пояснити громадськості, звідки беруться мільйонні кошти і на що їх витрачають», — сказав голова комітету з юридичних питань Арчил Гордуладзе.

Новий закон про іноагентів буде більш дієвим у боротьбі з фінансуванням з-за кордону тих неурядових організацій, які нібито підтримують революційні процеси в країні, ніж ухвалений раніше закон «Про прозорість іноземного впливу».

Правляча партія «Грузинська мрія» заявляє, що найбільші грузинські неурядові організації, які одержували кошти від американських і європейських фондів, відмовилися від реєстрації, а кілька з них перереєструвалися в Естонії, аби уникнути грузинських законів про іноагентів.

За порушення закону загрожує штраф розміром 5—10 тисяч ларі або ж позбавлення волі до пʼяти років.

Що відбувається у Грузії

У травні 2024 року парламент Грузії остаточно ухвалив закон про «іноагентів», попри опір опозиції та масові протести із сутичками у столиці. США і Євросоюз засудили рішення парламенту. В ЄС заявили, що ухвалений закон фактично зупиняє інтеграцію Грузії. США ж оголосили про «всебічний перегляд» двостороннього співробітництва з Грузією через придушення демократичних свобод. Уже в липні 2024 року Євросоюз призупинив процес інтеграції Грузії.

У жовтні 2024 року в Грузії пройшли парламентські вибори. За даними ЦВК, перемогу здобула провладна проросійська партія «Грузинська мрія — Демократична Грузія», яка набрала 53,9% голосів. За грузинськими законами ця партія отримує право одноосібно сформувати уряд. Європарламент не визнав результатів виборів. Почалися протести.

14 грудня 2024 року відбулися вибори президента Грузії. Їхню легітимність не визнала президент Саломе Зурабішвілі та опозиційні партії. Виборча колегія, абсолютну більшість якої становить провладна партія «Грузинська мрія», обрала очільником держави Михаїла Кавелашвілі.