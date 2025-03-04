Парламент Грузії підтримав новий законопроєкт про іноагентів — копію американського

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Парламент Грузії в першому читанні підтримав новий законопроєкт про іноземних агентів — копію американського.

Пленарне засідання транслювали на сайті парламенту. За виступили 84 грузинські депутати, проти — жоден.

Голова комітету з юридичних питань Арчил Гордуладзе пояснив, що «грузинський народ має таке ж право на захист суверенітету, як і американський».

За словами лідерів правлячої партії «Грузинська мрія», новий закон про іноагентів буде більш дієвим у боротьбі з фінансуванням з-за кордону тих неурядових організацій, які нібито підтримують революційні процеси в країні, ніж ухвалений раніше закон «Про прозорість іноземного впливу». Той, на відміну від американського, не стосується фізичних осіб і передбачає лише штрафи за невнесення щорічної декларації про доходи. А американська версія закону також передбачає тюремне увʼязнення до пʼяти років.

У пояснювальній записці до законопроєкту кажуть, що більшість грузинських неурядових організацій фінансуються з-за кордону і відмовляються реєструватися як іноагенти. Тож треба ухвалити закон, який забезпечить виконання цих вимог. Аналог американського FARA вважають найкращим варіантом, бо він зобовʼязує організації розкривати свої фінансові та політичні відносини з державами, які їх фінансують.

Що відбувається у Грузії

У травні 2024 року парламент Грузії остаточно ухвалив закон про «іноагентів», попри опір опозиції та масові протести із сутичками у столиці. США і Євросоюз засудили рішення парламенту. В ЄС заявили, що ухвалений закон фактично зупиняє інтеграцію Грузії. США ж оголосили про «всебічний перегляд» двостороннього співробітництва з Грузією через придушення демократичних свобод. Уже в липні 2024 року Євросоюз призупинив процес інтеграції Грузії.

У жовтні 2024 року в Грузії пройшли парламентські вибори. За даними ЦВК, перемогу здобула провладна проросійська партія «Грузинська мрія — Демократична Грузія», яка набрала 53,9% голосів. За грузинськими законами ця партія отримує право одноосібно сформувати уряд. Європарламент не визнав результатів виборів. Почалися протести.

14 грудня 2024 року відбулися вибори президента Грузії. Їхню легітимність не визнала президент Саломе Зурабішвілі та опозиційні партії. Виборча колегія, абсолютну більшість якої становить провладна партія «Грузинська мрія», обрала очільником держави Михаїла Кавелашвілі.