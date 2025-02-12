Зеленський та Трамп поговорили телефоном (оновлено)

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Президент України Володимир Зеленський та лідер США Дональд Трамп 12 лютого поспілкувалися телефоном.

Про це «Бабелю» повідомили в Офісі президента.

Розмова тривала близько години, вона вже завершилася.

Оновлено. Зеленський розкрив подробиці розмови з Трампом. Вони обговорили можливості досягнення миру, готовність їхніх команд працювати разом, технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва.

Крім того, лідери згадали розмову Зеленського з очільником Мінфіну США, який привіз в Україну проєкт угоди про корисні копалини. Діалог стосувався й нових домовленостей про безпеку та економічну й ресурсну взаємодію.

Дональд Трамп додав, що розмова пройшла «дуже добре» і що Зеленський, «як і президент Путін, хоче досягти миру».

«Ми обговорили різні теми, повʼязані з війною, але головним чином — зустріч, яка відбудеться в пʼятницю в Мюнхені, де делегацію очолять віцепрезидент [США] Джей Ді Венс і держсекретар [США] Марко Рубіо», — написав Трамп у своїй соцмережі.

Перед розмовою із Зеленським Трамп казав, що говорив із Путіним. Вони обговорили Україну та погодилися доручити командам розпочати переговори. За словами американського президента, розмова з Путіним була «тривалою та дуже продуктивною».

«Ми домовилися тісно співпрацювати, включно з взаємними візитами до наших країн», — написав президент США.

Президент США доручив очолити переговори держсекретарю Марко Рубіо, директору ЦРУ Джону Реткліффу, раднику з нацбезпеки Майклу Волтцу та послу й спецпредставнику Стіву Віткоффу. Трамп упевнений, що вони будуть успішними.

Суть розмови з російським лідером він передав Зеленському.

Плани Трампа щодо війни в Україні

Під час передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що може припинити війну в Україні «за один день». Однак після обрання президентом його наративи змінились. Американська газета The Wall Street Journal писала, що він доручив спецпосланцю Кіту Келлогу закінчити війну за 100 днів.

Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що держава відстоюватиме цілісність і не поступиться Росії своїми територіями. У вересні 2024 року Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом і представив йому план перемоги. За словами українського лідера, зустріч була дуже змістовною.

Новий держсекретар США Марко Рубіо сказав, що за президентства Дональда Трампа завершення російсько-української війни буде офіційною політикою Сполучених Штатів. Він заявив, що не може назвати конкретні терміни закінчення війни між РФ і Україною, але обидві сторони повинні будуть чимось поступитися, бо не зможуть досягнути своїх максимальних цілей.

А сам Трамп за два дні після своєї інавгурації закликав Путіна припинити війну — інакше введе великі податки та санкції.

За словами Зеленського, йому імпонує тактика Трампа щодо закінчення бойових дій. Однак він наголосив, що переговори Трампа і Путіна про війну без України — це небезпечно для всіх.

9 лютого Трамп у інтервʼю New York Post заявив, що має конкретний план закінчення війни і хоче укласти угоду з Володимиром Зеленським на $500 мільйонів про доступ до рідкоземельних мінералів та газу в Україні в обмін на гарантії безпеки у потенційній мирній угоді.

Імовірно, ця сьогоднішня розмова Путіна з Трампом була вже другою. Видання New York Post писало про першу розмову Трампа та Путіна телефоном 9 лютого.

Наступного дня Трамп заявив, що США досягають прогресу в переговорах про припинення війни між Росією і Україною, але відмовився надати подробиці про будь-які контакти з Путіним. Тоді він сказав, що Сполучені Штати підтримують звʼязок з Росією та Україною й «говорять з обома сторонами».

11 лютого американський президент сказав, що Україна «по суті погодилася»передати Вашингтону рідкоземельні метали на пів трильйона доларів як оплату за американську військову допомогу. До того Володимир Зеленський казав, що Київ відкритий до партнерства у цьому питанні.

12 лютого міністр фінансів США Скотт Бессент привіз в Україну проєкт угоди про корисні копалини.

Володимир Зеленський після зустрічі із Скоттом Бессентом розповів, що українська сторона ухвалить рішення після того, як ознайомиться з документом.