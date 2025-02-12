«Ми домовилися тісно співпрацювати». Трамп знову поговорив із Путіним телефоном

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Президент США Дональд Трамп мав телефонну розмову з Путіним. Вони обговорили Україну та погодилися доручити командам почати переговори. Про розмову з Путіним президент США повідомить Володимира Зеленського.

Спершу про цю розмову написало CNN, згодом Трамп це підтвердив.

За словами американського президента, розмова була «тривалою та дуже продуктивною». Вони обговорили Україну та розмірковували про «велику історію наших народів» та те, як вони успішно воювали у Другій світовій війні. Трамп наголосив: і він, і Путін погодилися, що вони хочуть зупинити мільйони смертей у війні між Росією та Україною.

«Ми домовилися тісно співпрацювати, включно з взаємними візитами до наших країн. Також ми погодилися негайно доручити нашим командам розпочати переговори, і першим кроком буде дзвінок президенту України Володимиру Зеленському, щоб повідомити його про нашу розмову — я зроблю це просто зараз», — написав Трамп.

Він наголосив, що доручив державному секретарю Марко Рубіо, директору ЦРУ Джону Реткліффу, раднику з національної безпеки Майклу Волтцу та послу й спецпредставнику Стіву Віткоффу очолити переговори. Трамп упевнений, що вони будуть успішними.

Окрім цього, Трамп подякував Путіну за звільнення Марка Фогеля.

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«Вірю, що ці зусилля приведуть до успішного завершення, і, сподіваюся, дуже скоро», — резюмував американський президент.

Плани Трампа щодо війни в Україні

Під час передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що може припинити війну в Україні «за один день». Однак після обрання президентом його наративи змінились. Американська газета The Wall Street Journal писала, що він доручив спецпосланцю Кіту Келлогу закінчити війну за 100 днів.

Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що держава відстоюватиме цілісність і не поступиться Росії своїми територіями. У вересні 2024 року Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом і представив йому план перемоги. За словами українського лідера, зустріч була дуже змістовною.

Новий держсекретар США Марко Рубіо сказав, що за президентства Дональда Трампа завершення російсько-української війни буде офіційною політикою Сполучених Штатів. Він заявив, що не може назвати конкретні терміни закінчення війни між РФ і Україною, але обидві сторони повинні будуть чимось поступитися, бо не зможуть досягнути своїх максимальних цілей.

А сам Трамп за два дні після своєї інавгурації закликав Путіна припинити війну — інакше введе великі податки та санкції.

За словами Зеленського, йому імпонує тактика Трампа щодо закінчення бойових дій. Однак він наголосив, що переговори Трампа і Путіна про війну без України — це небезпечно для всіх.

9 лютого Трамп у інтервʼю New York Post заявив, що має конкретний план закінчення війни і хоче укласти угоду з Володимиром Зеленським на $500 мільйонів про доступ до рідкоземельних мінералів та газу в Україні в обмін на гарантії безпеки у потенційній мирній угоді.

Імовірно, це сьогоднішня розмова Путіна з Трампом була вже другою. Видання New York Post писало про першу розмову Трампа та Путіна по телефону 9 лютого.

Наступного дня Трамп заявив, що США досягають прогресу в переговорах про припинення війни між Росією і Україною, але відмовився надати подробиці про будь-які контакти з Путіним. Тоді він сказав, що Сполучені Штати підтримують звʼязок з Росією та Україною й «говорять з обома сторонами».

11 лютого американський президент сказав, що Україна «по суті погодилася» передати Вашингтону рідкоземельні метали на пів трильйона доларів як оплату за американську військову допомогу. До того Володимир Зеленський казав, що Київ відкритий до партнерства у цьому питанні.

12 лютого міністр фінансів США Скотт Бессент привіз в Україну проєкт угоди про корисні копалини.

Володимир Зеленський після зустрічі зі Скоттом Бессентом розповів, що українська сторона ухвалить рішення після того, як ознайомиться з документом.