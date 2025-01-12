Обстріл Запоріжжя, полонені з КНДР і «Рамштайн». Головне за тиждень

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Цього тижня Сили оборони України взяли в полон двох північнокорейських військових і вдарили по російській нафтобазі в Енгельсі. Тим часом Росія вчергове обстріляла Запоріжжя і вбила 13 людей. А партнери України виділили нові пакети військової допомоги і ввели санкції проти РФ.

«Бабель» зібрав головні новини тижня, щоб ви залишалися в курсі подій.

Обстріл Запоріжжя

Росіяни 8 січня запустили по місту керовані авіабомби. Загинули 13 людей, ще понад 120 поранені.

Удар по Запоріжжю.

У Запоріжжі 9 січня оголосили днем жалоби — вже третім від початку 2025 року.

Військова допомога і санкції

Контактна група з питань оборони України («Рамштайн») засідала цього тижня, і країни-учасниці оголосили про свої внески. Канада надасть понад $300 мільйонів на боєприпаси, фінансування виробництва дронів в Україні. Норвегія виділить Україні понад €2 мільярди — це її найбільша допомога в історії. Велика Британія із союзниками передадуть Україні 30 тисяч дронів, а Німеччина — керовані ракети до ППО IRIS-T та 180 тисяч снарядів до ППО Gepard. США оголосили про новий пакет допомоги на $500 мільйонів, у який ввійдуть снаряди, ракети для ППО та класу «повітря — земля». Це останній пакет від Адміністрації президента Джо Байдена.

Боєприпаси для зенітної установки Gepard.

Також Сполучені Штати ввели санкції проти 400 обʼєктів енергетичного сектора Росії, зокрема проти «Сургутнафтогаз», «Газпром Нафта», «Інгосстрах», «Альфастрахування» та «Радкомфлот». Велика Британія вслід за Вашингтоном наклала обмеження на «Газпром Нафта» та «Сургутнафтогаз». Під нові санкції Японії потрапили очільник «Ростеху» Володимир Артяков, гендиректор найбільшої компанії РФ з видобування алмазів «Алроса» Павло Мариничев і ще 12 людей та 33 компанії.

Заморожені активи РФ

Україна отримала перший транш від Євросоюзу, який забезпечений доходами від російських заморожених активів. Це три мільярди євро. Їх Київ спрямує на пріоритетні бюджетні видатки.

Війна

Сили оборони України на Курщині взяли в полон двох військових КНДР. Вони були поранені, але вижили. Зараз перебувають у Києві і спілкуються зі слідчими СБУ. Україна готова передати лідеру КНДР Кім Чен Ину полонених за умови, що той організує їхній обмін на українських бійців, які перебувають у полоні в Росії.

Полонені північнокорейські військові.

У ніч на 8 січня Україна вдарила по російській нафтобазі в Енгельсі. Ця нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром «Енгельс-2» — там базуються стратегічні бомбардувальники дальньої авіації Ту-160 і Ту-95МС, якими росіяни атакують Україну.

Наслідки удару по нафтобазі в Енгельсі.

Волинська трагедія

Україна й Польща визначили місця, де шукатимуть тіла жертв Волинської трагедії для ексгумації. У Варшаві зазначили, що це важливий перший крок. Перед цим стало відомо про дозвіл України ексгумувати тіла польських жертв Волинської трагедії. Раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявляв, що блокуватиме вступ України до ЄС, допоки не вирішиться це історичне питання.

Пожежі в Лос-Анджелесі

В окрузі Лос-Анджелес (штат Каліфорнія, США) кілька днів вирують масштабні лісові пожежі, які знищили вже 12 тисяч будівель. Підтверджені 16 загиблих. Пожежі стануть найдорожчими в сучасній історії Каліфорнії і загалом у США. AccuWeather оцінює збитки від пожеж, які тривають з вівторка, від $135 до $150 мільярдів.

Тим часом кліматична служба ЄС підтвердила, що 2024 рік — найспекотніший рік за всю історію спостережень. Через кліматичні зміни річна глобальна температура вперше перевищила міжнародно узгоджену цільову позначку в 1,5 °C. Середня температура торік була на 1,6 °C вищою за доіндустріальний рівень.