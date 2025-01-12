Кількість загиблих у пожежах Лос-Анджелесу зросла до 16. Потенційно це найдорожче стихійне лихо в історії США

До 16 зросла кількість загиблих у пʼяти пожежах, які виникли у вівторок, 7 січня, в окрузі Лос-Анджелес (штат Каліфорнія, США). Стихійне лихо вже зруйнувало 12 тисяч будівель.

Про це повідомляє CBS News.

Щонайменше 13 людей зникли безвісти — наразі не відомо точно, чи ці випадки повʼязані з пожежами.

В окрузі Лос-Анджелес оголосили надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоровʼя, попереджаючи, що дим і тверді частинки можуть становити «безпосередню та довгострокову загрозу».

Пожежники все ще намагаються загасити вогонь. Очікують, що найближчими днями це стане ще складніше через сильні вітри та складні погодні умови.

Усього виникло пʼять пожеж, але найбільш руйнівними стали дві, а саме: Eaton Fire в північно-східній частині округу поблизу Пасадени та Palisades Fire в прибережній громаді Pacific Palisades.

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«Це буде найдорожча лісова пожежа в сучасній історії Каліфорнії, а також, швидше за все, найдорожча лісова пожежа в сучасній історії США, бо пожежі відбуваються в густонаселених районах навколо Лос-Анджелесу з одними з найцінніших обʼєктів нерухомості в країні», — сказав головний метеоролог приватної фірми.

Наразі AccuWeather оцінює збитки від пожеж, які тривають з вівторка, від $135 до $150 мільярдів. Наразі це найбільш руйнівні пожежі, які штат Каліфорнія бачив від 1932 року, відколи почали ввести облік.

Мер Лос-Анджелесу Карен Басс, сказала жителям, що місто переживе кризу, яка виникла через лісові пожежі, що охопили Південну Каліфорнію. Вона додала: «Ми відновимо дивовижне місто».