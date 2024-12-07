Очільник Чернігова подав у відставку — каже про тиск військових адміністрацій

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Виконувач обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако заявив, що йде у відставку.

Відповідне звернення він опублікував у Facebook.

Ломако стверджує, що до цього його змусили чиновники з військових адміністрацій, які за вказівкою Офісу президента взяли «місто в заручники».

Ймовірно, він говорить про начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського та голову Чернігівської обласної військової адміністрації Вʼячеслава Чауса.

«Мені передали простими словами: якщо я цього не зроблю [не піду у відставку], вони занурять місто в хаос. І показали, що буде, якщо відмовлюся: зрив бюджету на 2025 рік, повна зупинка роботи найбільшої лікарні міста, відсутність розрахунків із підрядниками, що працюють на відновлення міста, зупинка харчування в закладах дошкільної освіти, повна зупинка громадського транспорту, жодної копійки на ЗСУ та багато іншого», — каже в. о. мера.

Зокрема, Ломако заявив про зриви регулярних сесій міської ради та понад 40 обшуків у міській раді.

Що відбувається в Чернігові

15 вересня 2022 року Національне агентство з питань запобігання корупції вручило тодішньому меру Чернігова Владиславу Атрошенку протокол через «конфлікт інтересів»: його водій під час війни на його машині з офіційним дозволом перетнув державний кордон і повернувся — про це Атрошенко мав повідомити до НАЗК, адже водій виїжджав не через роботу.

Через це 7 грудня 2022 року Яворівський районний суд Львівської області відсторонив Владислава Атрошенка на рік від посади мера Чернігова. Сам Атрошенко заявив, що «нікуди не йде» та подаватиме апеляцію. Але апеляція теж відмовилася поновити його на посаді.

У лютому 2023 року в. о. мера став секретар міськради Олександр Ломако. У червні того ж року його заступнику повідомили про підозру в масштабній корупції. Сам Ломако назвав це «черговою спробою чиновників із центру паралізувати роботу міської ради та її виконавчих органів».

У червні Атрошенко повідомив, що його звільнили з посади мера. Ломако сказав «Суспільному», що звільнення будуть оскаржувати в суді.

Після цього у Ломако неодноразово проходили обшуки — зокрема у вересні та жовтні 2023 року. Перший обшук стосувався проєкту Міжнародного комітету Червоного Хреста з відновлення обладнання паливоподачі на Чернігівській ТЕЦ, другий — виїзду Ломака за кордон.