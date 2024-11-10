Нетаньягу вперше визнав причетність Ізраїлю до підриву пейджерів «Хезболли»

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Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу уперше визнав, що схвалив операцію з підриву пейджерів членів «Хезболли» у Лівані. Тоді загинули майже 40 людей, а ще декілька тисяч постраждали.

Про це пишуть The Times of Israel та Al Jazeera.

«Операцію з використанням пейджерів і ліквідацію [лідера «Хезболли» Хасана] Насралли провели попри протидію вищих посадовців оборонному відомстві і відповідальних за них в політичному ешелоні», — заявив Нетаньяху під час засідання Кабінета міністру Ізраїля.

The Times of Israel зазначає, що так Нетаньягу явно натякнув на нещодавно звільненого міністра оборони Йоава Галланта.

Що передувало

17 вересня в Лівані вибухнули сотні пейджерів у членів підтримуваного Іраном ліванського угруповання «Хезболла». 18 вересня сталась повторна серія вибухів — тепер детонували рації та радіоприймачі. Усього від атаки загинули щонайменше 39 людей, ще близько 3 000 поранені, при чому не всі з них були членами угруповання.

Після повторних вибухів міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Ізраїль переносить головні військові зусилля на північ — розпочинається «нова фаза» війни. На півночі Ізраїль межує з Ліваном, де діє «Хезболла».

Уже 20 вересня ЦАХАЛ ударив по вищому командуванню «Хезболли» в Бейруті. Через атаку загинув командир ракетної дивізії угруповання Ібрагім Кубаїсі. А за тиждень, 27 вересня, ЦАХАЛ ударив по штаб-квартирі «Хезболли» у столиці Лівану Бейруті — у цій атаці загинув лідер «Хезболли» Хасан Насралла.