Ізраїль заявив, що ліквідував чергового посадовця «Хезболли»
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Армія оборони Ізраїлю заявила, що ліквідувала чергового посадовця «Хезболли» Абу Алі Ріда.
В Ізраїлі кажуть, що він керував зенітним вогнем проти ЦАХАЛ і командував терористичними атаками «Хезболли» в районі Бараачіт на півдні Лівану. Нібито Абу Алі Рід брав участь у війні проти Ізраїлю, нова фаза якої почалася 7 жовтня 2023 року.
ЦАХАЛ назвав його «відповідальним за планування та виконання ракетних і протитанкових ракетних ударів по військах ЦАХАЛ».
Ситуація на Близькому Сході
Ситуація між Ізраїлем і «Хезболлою» загострилася у вересні 2024 року. 17 вересня в Лівані вибухнули сотні пейджерів членів підтримуваного Іраном ліванського угруповання. За день вибухи повторилися — детонували рації та радіоприймачі. The Washington Post пише, що «пейджерну операцію» Ізраїль придумав ще у 2022 році. Перед цим військові ЦАХАЛ 9 років прослуховували бойовиків.
Після серії вибухів у Міністерстві оборони Ізраїлю повідомили про переміщення головних військових зусиль на північ, де країна межує з Ліваном. Очільник відомства Йоав Галлант заявив, що розпочинається «нова фаза» війни.
30 вересня стало відомо, що Тель-Авів почав наземну операцію проти «Хезболли» в Лівані. Станом на 4 листопада відомо, що Ізраїль ліквідував попереднього лідера ХАМАС Ісмаїла Ханію, його наступника Яхʼю Сінвара лідера «Хезболли» Хасана Насраллу, його заступника Хашима Сафі ад-Діна керівника угруповання Джафара Хадера.
- «Хезболла» — ліванська військово-політична організація мусульман-шиїтів, заснована в 1982 році. «Хезболлу» активно підтримує Іран, вона визнана терористичною в понад 20 країнах, зокрема у США, ЄС і Великій Британії. «Хезболла» виступає проти Ізраїлю від моменту свого створення.