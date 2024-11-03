Масовані обстріли, вибори у світі й бюджет України на 2025 рік. Головне за тиждень

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Telegram / Володимир Зеленський (Президент України)

Протягом тижня, що минає, Україна отримала допомогу від Сполучених Штатів і Швеції, ухвалила важливі законопроєкти, але й зазнала чергових масованих обстрілів з боку Росії. Тим часом у світі обирали нову владу — у Литві, Болгарії, Японії, Узбекистані та Молдові.

«Бабель» зібрав найважливіші новини тижня, щоб ви залишалися в курсі подій.

Нова допомога Україні

США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $425 мільйонів. У нього ввійшли ракети для ППО, снаряди для артилерії, бронетехніка і протитанкова зброя. Тим часом Швеція виділила €63 мільйони для України, з яких €20 мільйонів спрямують на закупівлі оборонного обладнання українського виробництва. Велика Британія щороку виділятиме $3,7 мільярда на оборону України.

Бюджет, корупція і Рахункова палата

Верховна Рада підтримала в першому читанні проєкт Державного бюджету на 2025 рік. Головний пріоритет — безпека та оборона, на які закладають 2,22 трильйона гривень.

Депутати підтримали реформу Рахункової палати в другому читанні. Ухвалення цього закону — одне зі зобовʼязань України, щоб отримувати гроші від Міжнародного валютного фонду. А щоб отримати €4 мільярди за програмою Ukraine Facility Plan, президент Володимир Зеленський підписав закон про угоди зі слідством у корупційних справах. Ось що він передбачає.

Прокурори і МСЕК

Андрія Костіна звільнили з посади генерального прокурора — він подав у відставку на тлі інцидентів, коли прокурори отримували інвалідність через МСЕК (усі МСЕК в Україні почнуть ліквідовувати з 31 грудня 2024 року). МСЕК замінять командами лікарів-практиків.

Війська КНДР в Україні

Військовий контингент КНДР чисельністю до 12 тисяч солдатів готується на пʼяти полігонах Росії. Постпред України при ООН поіменно назвав генералів КНДР, які приїхали в Росію. Як заявила очільниця МЗС Північної Кореї, лідер КНДР Кім Чен Ин від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну наказав допомагати російській армії. В обмін на це Пхеньян отримує від Росії рис, передові космічні технології, а її військові — зарплату в доларах ($2 тисячі).

Масовані обстріли

За тиждень Росія вдарила по Україні понад 900 бомбами, запустила близько 30 ракет і майже 500 дронів Shahed. Більшість цих ударів була спрямована на цивільні об’єкти і критичну інфраструктуру.

На початку тижня, у ніч на 29 жовтня, росіяни атакували Харків, Кривий Ріг і Київ. У Харкові окупанти влучили по будівлі Держпрому — одній з найвідоміших у світі будівель у стилі конструктивізму, що перебуває під тимчасовим посиленим захистом ЮНЕСКО. Наступного дня Росія вдарила по багатоповерхівці в Харкові, загинули три людини. І 2 листопада росіяни били по місцю дислокації правоохоронців у Харкові, загинув полковник поліції Андрій Матвієнко.

Вибори у світі

У Литві на парламентських виборах перемогли опозиційні соціал-демократи. На сьомих за чотири роки парламентських виборах у Болгарії лідером стала партія ГЄРБ колишнього премʼєр-міністра Бойка Борисова. Провладна коаліція Японії втратила більшість у нижній палаті парламенту. Правляча Ліберально-демократична партія Узбекистану одержала лідерство на парламентських виборах.

У Молдові відбувся другий тур виборів президента. Центральна виборча комісія зафіксувала рекордну явку. Результати ще рахують. У першому турі чинна проєвропейська президента Майя Санду набрала 42,49% голосів, а Олександр Стояногло, якого підтримують проросійські опозиційні партії, 25,95%.