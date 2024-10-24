Ізраїль відклав атаку на Іран після витоку розвідданих США про підготовку до неї

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Reuters / «Бабель»

Ізраїль відклав свою атаку на Іран у відповідь на обстріл 1 жовтня після витоку розвідданих США про підготовку до неї, що стався минулого тижняї.

Про це пише The Times.

Конфіденційний документ минулої пʼятниці опублікували на проіранському телеграм-каналі Middle East Spectator. Документи, які нібито склали Національне агентство геопросторової розвідки США та Агентство національної безпеки країни, датовані 15 і 16 жовтня.

У документах йшлося, зокрема, про навчання ізраїльських Військово-повітряних сил із застосуванням ракет класу «повітря — земля». Згадувалися дві ізраїльські балістичні ракети — Golden Horizon і Rocks. Також у документі містилася інформація про те, що Ізраїль має ядерну зброю — країна ніколи не визнавала цього публічно. Водночас США не бачать жодних ознак того, що Ізраїль планує застосувати ядерну зброю проти Ірану.

Раніше головною підозрюваною у витоку секретних документів вважали керівницю апарату помічника міністра оборони США з питань спеціальних операцій іранського походження Аріан Табатабай. Однак Пентагон цю інформацію спростував.

Ця ситуація вкотре спричинила питання до військового керівництва США. Торік 21-річний молодший американський пілот опублікував на платформі Discord секретний матеріал із детальними оцінками США бойових дій України проти Росії.

Ізраїль стурбований, що витік інформації може допомогти Ірану передбачити певні стратегії атак. Як зазначило видання The Times, Ізраїль змушений був розробити альтернативний план.

«Витік американських документів затримав атаку через необхідність змінити певні стратегії та компоненти. Відплата буде, але це зайняло більше часу, ніж передбачалося», — повідомило The Times джерело в розвідці, обізнане з обговореннями в Ізраїлі.

У «злитих» документах не згадувалися потенційні цілі атаки по Ірану, однак США попередили Ізраїль не завдавати ударів по ядерній інфраструктурі чи нафтовій промисловості Ірану. Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу запевнив США, що ЦАХАЛ битиме лише по військових обʼєктах.

Найбільш імовірними цілями Ізраїлю вважають обʼєкти Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та його воєнізованого формування добровольців «Басідж». Після витоку розвідданих, який розслідує ФБР, держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав Ізраїль. Під час зустрічі з Нетаньягу Блінкен тиснув на нього, щоб той стримав агресивну відповідь Ізраїлю.

«Ми підтримуємо Ізраїль і завжди будемо підтримувати та захищати його. Але дуже важливо, щоб Ізраїль відповів так, щоб не створювати ще більшої ескалації і ризику поширення конфлікту», — сказав Блінкен після зустрічі.

США зміцнили протиповітряну оборону Ізраїлю, надавши країні систему Thaad (Terminal High Altitude Area Defence) для збиття балістичних ракет у разі чергових атак Ірану. Батарею ППО обслуговують майже 100 американських військовослужбовців, які зараз дислокуються в Ізраїлі.

У квітні Іран вдарив по Ізраїлю балістичними й крилатими ракетами, а також дронами. У відповідь на це Ізраїль знищив радіолокаційну станцію поблизу міста Ісфахан, що в центральному Ірані. Зброя, згадана у витоку розвідданих США, свідчить про те, що Ізраїль міг планувати подібний напад.

Rocks — це ракета класу «повітря — земля» великої дальності, яку можна запускати з винищувачів F-16 або F-35. Їх виготовляє ізраїльська компанія Rafael. А ракета Golden Horizon, за даними ізраїльських ЗМІ, може бути балістичною ракетою з дальністю близько двох тисяч кілометрів, яку запускають з повітря. Перевага застосування ракет такої дальності з винищувачів полягає в тому, що ізраїльським пілотам не доводиться перетинати повітряний простір інших країн Близького Сходу.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі в очікуванні ізраїльського нападу здійснив поїздку по Близькому Сходу й відвідав такі країни, як Йорданія, Ірак і країни Перської затоки, намагаючись переконати їх закрити свій повітряний простір для ізраїльських літаків.

Що передувало

Із середини вересня Ізраїль активував свої атаки по ліванському угрупованню «Хезболла», підконтрольному Ірану.

17 вересня в Лівані вибухнули сотні пейджерів у членів «Хезболли». Через це загинули 12 людей, тисячі постраждали. Уже 18 вересня в Лівані прогриміла повторна серія вибухів — детонували рації, які використовують члени «Хезболли», й автомобільні радіоприймачі.

Уже 20 вересня ЦАХАЛ вдарив по вищому командуванню «Хезболли» в Бейруті. Через атаку загинув командир ракетної дивізії угруповання Ібрагім Кубаїсі. А за тиждень, 27 вересня, ЦАХАЛ вдарив по штаб-квартирі «Хезболли» у столиці Лівану Бейруті. Наступного дня Армія оборони Ізраїлю і «Хезболла» підтвердили, що в цій атаці загинув лідер «Хезболли» Хасан Насралла.

У відповідь Іран 1 жовтня випустив по Ізраїлю сотні ракет.