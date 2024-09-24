Нардеп Дмитрук заявив, що його затримали в Великій Британії і судове засідання вже відбулося

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Народний депутат Артем Дмитрук заявив, що його вже затримали у Великій Британії і в рамках його справи вже пройшло судове засідання.

Про це він повідомив у відеозверненні.

«Зеленський вимагає моєї термінової екстрадиції. Сьогодні в рамках процесу я був затриманий правоохоронцями. Після цього пройшло судове засідання. Скажу одне: «Я залишаюсь із вами на звʼязку», — сказав депутат.

Сьогодні Дмитрук у коментарі The Independent заявив, що президент Володимир Зеленський нібито вимагає від Великої Британії екстрадувати його. Депутат запевнив, що оскаржить цей запит.

Він стверджує, що був змушений втекти з країни нібито через те, що виступив проти ухвалення в Україні закону про заборону діяльності релігійних організацій, повʼязаних із Росією.

Справа Артема Дмитрука

Народному депутату Артему Дмитруку 25 серпня повідомили про підозру через напади на правоохоронця та військового. За кілька годин до цього в медіа зʼявилася інформація, що Дмитрук незаконно виїхав за кордон. Державне бюро розслідувань почало слідство, як нардеп Дмитрук виїхав з України і хто йому допоміг. Пізніше його оголосили в міжнародний розшук, а суд заочно обрав нардепу запобіжний захід.

ДБР у допомозі нардепу незаконно перетнути кордон підозрює трьох людей, двоє з них також виїхали з України. Третьому співучаснику Київський районний суд міста Одеси обрав запобіжний захід — його триматимуть під вартою два місяці, він також може внести заставу 5 мільйонів гривень.