The Economist: Ізраїль планує наземний наступ на Ліван

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Ізраїль планує наземний наступ на Ліван, який включатиме створення буферної зони.

Про це пише The Economist з посиланням на джерела.

Після підривів пейджерів і рацій бойовиків «Хезболли» Ізраїль почав завдавати глибших авіаударів по Лівану, ніж раніше. «Хезболла» 22 вересня відповіла тим самим. Але, попри ескалацію, це ще не повномасштабна війна, пише The Economist.

Жодна зі сторін і близько не задіяла всієї своєї вогневої міці. З боку «Хезболли» це означало б суттєво масштабніші обстріли, зокрема ракетами дальнього радіуса дії, по ключових цивільних і військових обʼєктах у центральній частині Ізраїлю, а також численні наземні вторгнення на ізраїльську територію.

Для Ізраїлю це означатиме набагато ширшу кампанію бомбардувань проти ракетної мережі «Хезболли», включно з пусковими майданчиками в цивільних районах, і, як крайній захід, знищення цивільної інфраструктури в надії налаштувати ліванське населення проти цієї організації (багато ліванців уже обурюються війною угруповання з Ізраїлем). Також йдеться про можливу наземну операцію.

«Плани наземного вторгнення готові. Але ми ще дуже далекі від того, щоб мати тут достатні сили для їхнього виконання», — сказав один офіцер запасу, який брав участь у підготовці плану.

Що передувало

17 вересня в Лівані вибухнули сотні пейджерів у членів «Хезболли». Через це загинули 12 людей, майже 3 тисячі постраждали. Reuters із посиланням на джерела пише, що зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю Моссад заклала вибухівку в 5 000 пейджерів, імпортованих ліванською групою «Хезболла», за кілька місяців до вибухів. ABC News зазначає, що Ізраїль готувався до операції щонайменше 15 років. Офіційно президент Ізраїлю спростував причетність країни до підриву пейджерів у Лівані.

18 вересня в Лівані прогриміла повторна серія вибухів. Детонували рації, які використовують члени ліванського угруповання «Хезболла», й автомобільні радіоприймачі. Загинули 14 людей, ще 450 дістали поранень. Того ж дня Ізраїль заявив про «нову фазу» війни — її вестимуть переважно на півночі країни, що межує з Ліваном. Відтоді перестрілки між ЦАХАЛ і «Хезболлою» посилилися.

20 вересня ЦАХАЛ ударив по вищому командуванню ліванського угруповання «Хезболла» в Бейруті. Кількість загиблих станом на 22 вересня становить 45.