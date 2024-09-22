«У “Хезболли” багато ворогів». Президент Ізраїлю спростував причетність країни до підриву пейджерів у Лівані

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Президент Ізраїлю Іцхак Герцог спростував причетність Ізраїлю до підриву пейджерів і рацій членів угруповання «Хезболла» в Лівані.

Про це Герцог заявив в інтервʼю Sky News.

Герцог відкинув «будь-який звʼязок із тією чи іншою операцією». Він додав, що у «Хезболли» «багато ворогів».

«У “Хезболли” багато ворогів. “Хезболла” душить Ліван, руйнує Ліван, створюючи хаос знову, знову і знову. Ми тут для того, щоб захищатися. Це все, що ми робимо. І ми ясно даємо зрозуміти, що маємо вжити заходів. Як вчинила б будь-яка нормальна країна, як вчинила б Велика Британія або будь-яка інша суверенна нація, щоб захистити свій народ», — сказав президент Ізраїлю.

За словами Герцога, Ізраїль «не зацікавлений» у війні з Ліваном. Однак він визнає, що ситуація між країнами може загостритися.

Sky News зазначає, що це перший офіційний коментар влади Ізраїлю після вибухів пейджерів у Лівані.

Що відбувається

17 вересня в Лівані вибухнули сотні пейджерів у членів «Хезболли». Через це загинули 12 людей, майже 3 тисячі постраждали. Reuters із посиланням на джерела пише, що зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю Моссад заклала вибухівку в 5 000 пейджерів, імпортованих ліванською групою «Хезболла», за кілька місяців до вибухів. А ABC News зазначає, що Ізраїль готувався до операції щонайменше 15 років.

18 вересня в Лівані прогриміла повторна серія вибухів. Детонували рації, які використовують члени ліванського угруповання «Хезболла», й автомобільні радіоприймачі. Загинули 14 людей, ще 450 дістали поранень. Того ж дня Ізраїль заявив про «нову фазу» війни — її вестимуть переважно на півночі країни, що межує з Ліваном. Відтоді перестрілки між ЦАХАЛ і «Хезболлою» посилилися.

20 вересня ЦАХАЛ ударив по вищому командуванню ліванського угруповання «Хезболла» в Бейруті. Кількість загиблих зросла до 45.