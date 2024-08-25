«Укрнафта» змінила спосіб пожертви для «Охматдиту» — хоче більше прозорості

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Публічне акціонерне товариство «Укрнафта» відкликало 5 мільйонів гривень, які переказало на рахунок благодійного фонду «Охматдит — здорове дитинство» одразу після атаки на лікарню. Ці гроші передадуть «Охматдиту» напряму.

Про це повідомляють пресслужба ПАТ «Укранафта» та директор благодійного фонду «Охматдит — здорове дитинство» Євген Вембер.

«Для нас критично важливо, щоб кошти пішли безпосередньо на відбудову, а всі процеси були прозорими та знаходилися під суворим контролем», — йдеться у заяві «Укрнафти».

Там впевнені, що держава та Рада з відновлення «Охматдиту», яка складається з «авторитетних людей», прозоро витратять кошти на відбудову лікарні.

Що передувало

«Охматдит» — найбільша дитяча лікарня в Україні, де щороку лікують понад 20 тисяч дітей. 8 липня 2024 року російська крилата ракета Х-101 повністю зруйнувала корпус токсикології та пошкодила ще кілька.

БО «Благодійний фонд «Охматдит» 31 липня оголосив переможцем конкурсу на ремонт лікарні компанію «Буд-Технолоджі», яка запропонувала свої послуги за 307 мільйонів гривень. Журналісти проєкту «Наші гроші» кажуть, що це одна з найдорожчих пропозицій. Після розголосу в медіа тендер вирішили провести заново. Також скасують супутні тендери на інженерно-консультаційні послуги та технічний нагляд за виконанням ремонту на понад 14 мільйонів гривень.

Уже 2 серпня міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко разом з уже відстороненим директором «Охматдиту» Володимиром Жовніром і директором фонду «Охматдит — здорове дитинство» Євгеном Вембером провели спільну пресконференцію, щоб прояснити ситуацію. Міністр заявив, що фонд перекаже всі кошти на казначейські рахунки лікарні «Охматдит», а лікарня проведе конкурс через «Прозорро» за звичайною процедурою.

Однак антикорупційне законодавство забороняє переказувати кошти благодійних організацій на рахунки в Державному казначействі. Щоб переказати кошти на казначейський рахунок (і не потрапити до вʼязниці), фонду потрібно мати підставу — наприклад, договір з лікарнею або лист-запит від неї. Тож 16 серпня Жовнір заявив, що фонд відмовляється переказувати кошти лікарні, тому лікарня планує розірвати з ним відносини. Наступного дня міністр охорони здоровʼя відсторонив Володимира Жовніра від посади.

«Ми сподіваємося, що законний механізм перерахунку коштів на відновлення лікарні буде знайдено у найстисліші терміни», — пише Вембер.

20 серпня лікарня «Охматдит» і благодійний фонд змогли порозумітися.

Авторка: Ірина Перепечко