Axios: Топдемократи вважають, що Байден вийде з президентських перегонів уже цими вихідними

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Високопоставлені члени Демократичної партії США вважають, що 81-річний Джо Байден уже в ці вихідні залишить президентську гонку через зростаючий тиск з боку лідерів партії та його близьких друзів.

Про це пише видання Axios з посиланням на джерела.

Як пише видання, публічно Байден залишається непохитним. Але насправді він уже змирився зі зростаючим тиском з боку інших демократів, невтішними даними опитувань американців і контролем, який обмежує продовження його президентської кампанії. До того ж президент захворів на COVID-19 і змушений залишатися вдома.

Байдену кажуть — якщо зараз він балотуватиметься в президенти, то Дональд Трамп отримає переконливу перемогу на виборах і знищить досягнення Байдена та всієї Демократичної партії.

Видання The Washington Post пише, що колишній президент США і демократ Барак Обама, який раніше підтримав Байдена після невдалих дебатів із Трампом, в останні дні в приватних розмовах говорив, що Байдену треба серйозно подумати, чи доцільно висувати свою кандидатуру.

Після дебатів Обама розмовляв з Байденом лише один раз. У розмовах з іншими він чітко дав зрозуміти, що вихід з президентської гонки — це рішення, яке має ухвалити сам Байден. Він підкреслював, що турбується лише про захист політичних здобутків Байдена за часів його президентства, і відкинув ідею, що може вплинути на його рішення.

За лаштунками Обама брав активну участь у розмовах про майбутнє кампанії Байдена — розмовляв із багатьма стурбованими демократами, зокрема ексспікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі, і ділився своїми думками щодо викликів, які стоять перед Байденом. Однак Обама стурбований, що підтримка Дональда Трампа шириться, а донори відмовляються фінансувати кампанію Байдена.

Публічно Байден і його радники залишаються непохитними, заявляючи, що президент не вийде з перегонів. Однак газета The New York Times пише, що демократи відклали голосування за кандидатуру Байдена на пост президента США на перший тиждень серпня. За словами джерел видання, до цього закликав лідер більшості в Сенаті Чак Шумер. Голосування мало б відбутися вже наступного тижня.

Вибори президента в США

Цьогорічні президентські вибори в США відбудуться 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті в історії країни президентські вибори, на яких мають обрати 47-го президента США. Експрезидент США, мільярдер Дональд Трамп і чинний президент Джо Байден отримали необхідну кількість голосів делегатів для висування в президенти. Трамп уже став кандидатом від республіканців, а національний зʼїзд Демократичної партії відбудеться 19—22 серпня в Чикаго. Там партія і висуне свого кандидата на виборах.

27 червня 2024 року Байден і Трамп провели теледебати, які перший фактично програв. Байден сказав, що «ледь не заснув», і загалом пожалкував, що не послухався своїх радників і не перепочив перед дебатами з Трампом. Він списав свою втому на щільний графік і низку робочих закордонних поїздок на саміти й зустрічі.

81-річного Байдена загалом підвело здоровʼя. Деякі медіа після цього писали, що попри критику і прогнози родина Джо Байдена переконала його не залишати президентських перегонів.

3 червня CNN написало, що частина лідерів Демократичної партії США хочуть, щоб Джо Байден знявся з виборів президента. Публічно першим із таким закликом виступив член Палати представників Ллойд Доггет. Лідер демократичної меншості в Палаті представників Гакім Джеффріс і лідер більшості в Сенаті Чак Шумер також закликали Байдена знятися з виборів.

Знятися з виборів Байдена просив один із головних донорів демократів актор Джорд Клуні, а також редколегія The New York Times, сенатор-демократ від штату Вермонт Пітер Вельч і низка аналітиків. Усі вони впевнені, що Байден застарий для посади президента.