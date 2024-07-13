Папуа-Нова Гвінея приєдналася до комюніке Саміту миру щодо України

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До підсумкового комюніке першого Саміту миру щодо України приєдналася Папуа-Нова Гвінея.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Сьогодні Папуа-Нова Гвінея приєдналася до комюніке першого Саміту миру, посиливши голос Океанії в миротворчих зусиллях. Ціную цей значний внесок у відновлення поваги до Статуту ООН і міжнародного права. Продовжуємо працювати над розширенням участі країн із різних регіонів у цьому історичному документі. Для нас важливий кожен голос на користь справедливого й тривалого миру в Україні», — написав Зеленський у Х.