ВАКС зняв арешт з частини коштів ексголови Верховного суду Князєва

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«Бабель»

Колегія суддів ВАКС 8 липня зняла арешт з деяких коштів ексголови Верховного суду Всеволода Князєва.

Про це повідомила громадська організація Transparency International.

Ідеться про понад 13 тисяч гривень на рахунку із заробітною платою Князєва як викладача Національного університету кораблебудування ім. Макарова. Зараз Князєв уже там не працює, оскільки з ним не продовжили контракт, поки він перебував у СІЗО.

У Transparency International підкреслюють, що колегія суддів обговорювала зняття арешту не лише із цього рахунку. Так, під час засідання клопотання також подав представник виконавчої служби, а саме — щодо арештованого рахунку, на якому зберігаються понад $33 тисячі, що належать Князєву.

У виконавчій службі заявили, що ці кошти потрібні їм для виконання рішення Печерського районного суду Києва у справі про конфіскацію подарунка вартістю понад 900 тисяч гривень.

Прокурор заперечував, адже Князєв нібито сам розповів виконавчій службі про цей рахунок, хоча мав інше майно для погашення боргу. Тож це може свідчити, що зняття цього арешту — ідея обвинуваченого. В результаті ВАКС відмовив у клопотанні.