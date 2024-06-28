Шрі-Ланка вимагає компенсації за своїх убитих і поранених громадян, які служили в армії Росії

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Делегація Шрі-Ланки провела зустріч із заступником очільника МЗС Росії Андрієм Руденком і заступником голови Міноборони Олександром Фоміним. Там представники Шрі-Ланки заговорили про компенсацій за її вбитих і поранених громадян, які служили за контрактом у російській армії.

Про це повідомило посольство Шрі-Ланки в Москві.

Шрі-Ланка зазначила, що 17 її громадян загинули, перебуваючи на службі в російському війську. Кількість поранених не назвала, але водночас наголосила на тяжкому становищі шріланкійців, з якими не вдається вийти на звʼязок.

Тому делегація Шрі-Ланки хоче, аби Росія виплатила компенсації за вбитих і поранених, а також дала можливість шріланкійцям достроково розірвати контракти та повернутися додому.

Під час зустрічі Шрі-Ланка запропонувала створити спільний робочий комітет, щоб вирішувати проблем шріланкійців, які служать у війську Росії.

Наразі є встановлені факти вербування до російської армії громадян Непалу, Індії, Сирії, Сербії та Сомалі. Також РФ вербувала до своєї армії нелегальних мігрантів з фінського кордону, які намагалися потрапити до ЄС через Росію. Щодо громадян Непалу та Індії, частина з них уже в полоні або загинули. У соцмережах є вже відео і з африканцями у складі військ РФ, які перебувають в Україні.

До того ж, як пише Bloomberg, Росія змусила тисячі мігрантів та іноземних студентів воювати проти України, погрожуючи, що не продовжить їм візи. Частину з них використовують як додаткову силу для наступу в Харківській області.

Індія повідомляла, що їй відомо про загибель щонайменше трьох своїх громадян, яких завербувала Росія.