Reuters: Нафтопереробний завод у Туапсе зупинився після нічної атаки безпілотників

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Нафтопереробний завод у російському Туапсе довелося екстрено зупинити після нічної атаки безпілотників — там спалахнула пожежа.

Про це пише Reuters із посиланням на два джерела, що знайомі з ситуацією.

Видання пише, що в ніч проти 17 травня безпілотники влучили у виробничий блок зрідженого нафтового газу, а от установка перегонки сирої нафти залишилася неушкодженою.

«Під час пожежі не було чорного диму. Це означає, що це було просто спалювання газу», — заявив співрозмовник Reuters. Він додав, що з технічного погляду є можливість обійти блок зрідженого газу і перезапустити нафтопереробний завод «відносно скоро».

НПЗ у Туапсе вже призупиняв свою роботу після атаки дронів 25 січня, він відновив роботу тільки наприкінці квітня.

Атаки на російські НПЗ

Цієї весни Україна почала активно бити по російських НПЗ. У березні палав нафтозавод у російській Рязані після атаки дронів, безпілотники атакували НПЗ у Нижньогородській області та нафтобазу в Орлі, нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Тим часом НПЗ компанії «Лукойл» у Нижньогородській області втратив частину своїх потужностей через атаку, а НПЗ у Словʼянську-на-Кубані частково зупинив роботу.

Наприкінці березня в росії зафіксували різке зниження виробництва бензину — на 7,4%, до 754,6 тисячі тонн. Politico писало, що атаки безпілотників по російських нафтопереробних заводах призвели до того, що в одній з найбільших у світі нафтодержав закінчився запас бензину.

10 квітня очільник Пентагону Ллойд Остін порадив Україні не атакувати російські НПЗ, а «зосередитися на військових цілях». The Washington Post писало, що удари України по російських НПЗ поглиблюють напруженість у відносинах зі США. Тоді як Штати відмовляють Київ від атак на нафтопереробні заводи рф через острах зростання світових цін, Україна вважає їх необхідними, аби збільшити вартість агресії для рф.