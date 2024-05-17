Вибухи в росії: під ударом були порт Новоросійська та НПЗ у Туапсе

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Уночі 17 травня місто Новоросійськ у Краснодарському краї потрапило під удар невідомих дронів. Місцеві пишуть, шо безпілотники атакували порт і нафтобазу.

У російських Telegram-каналах підрахували, що в місті пролунали понад 20 вибухів, і повідомляли про нібито роботу ППО. Місцеві також бачили дрони і пожежу в порту. У Новоросійську є Новоросійський мазутний термінал і термінал «Транснафти».

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив про «безуспішну українську атаку», мовляв, російська ППО збила понад 10 БпЛА, а пожежі виникли через падіння уламків.

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Тим часом у російському місті Туапсе виникла пожежа на нафтопереробному заводі після нічної атаки безпілотників. Влада регіону написала, що на НПЗ цілили два дрони, а внаслідок нібито їхнього падіння зайнялася пожежа на НПЗ.

Один з найбільших у росії нафтопереробних заводів «Роснафти» розташований у Туапсе. Його вже атакували дрони 25 січня, і він відновив роботу тільки на початку травня.

Атаки на російські НПЗ

Цієї весни Україна почала активно бити по російських НПЗ. У березні палав нафтозавод у російській Рязані після атаки дронів, безпілотники атакували НПЗ у Нижньогородській області та нафтобазу в Орлі, нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Тим часом НПЗ компанії «Лукойл» у Нижньогородській області втратив частину своїх потужностей через атаку, а НПЗ у Словʼянську-на-Кубані частково зупинив роботу.

Наприкінці березня в росії зафіксували різке зниження виробництва бензину — на 7,4%, до 754,6 тисячі тонн. Politico писало, що атаки безпілотників по російських нафтопереробних заводах призвели до того, що в одній з найбільших у світі нафтодержав закінчився запас бензину.

10 квітня очільник Пентагону Ллойд Остін порадив Україні не атакувати російські НПЗ, а «зосередитися на військових цілях». The Washington Post писало, що удари України по російських НПЗ поглиблюють напруженість у відносинах зі США. Тоді як Штати відмовляють Київ від атак на нафтопереробні заводи рф через острах зростання світових цін, Україна вважає їх необхідними для підвищення вартості агресії для рф.