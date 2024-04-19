Голова ЦРУ: Україна програє війну проти росії до кінця 2024 року без допомоги США
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Reuters / «Бабель»
Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що без американського пакета допомоги Україна програє війну до кінця 2024 року.
Виступаючи на заході в Президентському центрі Джорджа Буша, Бернс закликав законодавців якомога швидше проголосувати за допомогу Україні, пише Politico.
Директор ЦРУ сказав, що з цією допомогою українці зможуть утримувати свої позиції та зруйнувати впевненість путіна в тому, що час на його боці. В іншому випадку — є реальний ризик поразки на полі бою до кінця року і загроза того, що росія зможе диктувати свої умови.
Бернс вважає, що допомога Україні впливає і на геополітичну ситуацію. Це вплине на амбіції китайського лідера Сі Цзіньпіна щодо Тайваню і дасть впевненість союзникам в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.
Politico звернуло увагу на те, що це, мабуть, найрішучіше попередження від високопосадовця адміністрації США щодо війни.
На початку квітня 2024 року президент Володимир Зеленський також казав, що без допомоги США Україна програє війну.
- Військова допомога США для України вичерпалася ще наприкінці 2023 року. Торік у жовтні Джо Байден подав до Конгресу запит на виділення $106 мільярдів, із яких понад $61 мільярд передбачається для України, здебільшого для закупівлі зброї у США. Решта коштів із пакета передбачалася для Ізраїлю, допомоги Азійсько-Тихоокеанському регіону, гуманітарних заходів у секторі Гази тощо. Утім, запит не схвалили через політичні суперечки.
- Згодом зʼявився альтернативний законопроєкт про пакет допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню на $95,34 мільярда, з яких $61 мільярд — для України. За нього 13 лютого 2024 року проголосував Сенат США. Обидві палати Конгресу США (Сенат і Палата представників) повинні схвалити закон, перш ніж президент Джо Байден зможе його підписати. Проте Палата представників США оголосила перерву в роботі, не проголосувавши за допомогу Україні.
- 16 квітня 2024 року спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон представив чотири окремі законопроєкти про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та про пріоритети національної безпеки. Законопроєкти планують винести на розгляд 20 квітня. Білий дім і лідер демократичної більшості в Сенаті США готові розглянути ці чотири законопроєкти, а Джо Байден обіцяє негайне підписання.
- 17 квітня на сайті Палати представників оприлюднили повний текст законопроєкту про допомогу Україні. Документ передбачає надання допомоги на майже $61 мільярд, з яких $23 мільярди — на поповнення арсеналів США. За ним, президент США має надати Україні ракети ATACMS, якщо вважатиме, що це не зашкодить американським інтересам.