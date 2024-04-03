«Росія, окрім сили, нічого не розуміє». Зеленський заявив, що партнери України мають підтримати удари по російських НПЗ
- Автор:
- Оля Березюк
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Пресслужба Офісу президента України
Президент Зеленський заявив, що партнери України повинні підтримувати удари по російських нафтопереробних і військових заводах.
Про це він сказав 3 квітня на пресконференції з фінським президентом Александром Стуббом.
Коментуючи заклик ООН не атакувати російські обʼєкти інфраструктури, президент запропонував спершу приїхати в Харків, який регулярно страждає віж російських атак, а «потім щось засуджувати».
«Росія, окрім сили, нічого не розуміє. І всі засудження щодо незаконної окупації наших територій, ударів по нашій енергетиці, блекаутів, які ми пережили за ці два роки, підривів нашої інфраструктури, наших гідроелектростанцій тощо. Усі ці засудження не призвели до зменшення атак російської федерації», — наголосив президент.
Він додав, що «все це говорить про те, що ці люди розуміють тільки одне — коли є потужна відповідь».
«Тому я вважаю, що навпаки — наші західні партнери повинні підтримувати українські відповіді», — зазначив Зеленський.
Президент Фінляндії додав, що Україна бʼє по законних цілях.
«Питання в ціні на нафту, або у нас із цим якісь труднощі? Війна — це супутні збитки, і хоч би хто б не атакував, вони знають, що вони роблять, вони роблять це вміло, не наражаючи цивільних на небезпеку. Це треба постійно мати на увазі... Росія розуміє тільки такий спосіб», — прокоментував Стубб.
- З початку 2024 року Україна посилила атаки на нафтогазові обʼєкти на території росії — НПЗ, нафтобази й газові термінали.
- Зокрема, 13 березня в російській Рязані після атаки дронів спалахнув нафтозавод. До цього дрони атакували НПЗ у Нижньогородській області та нафтобазу в Орлі. Водночас нафтопереробний завод компанії «Лукойл» у Нижньогородській області втратив частину своїх потужностей через атаку. 17 березня в росії через атаку дронів спалахнув черговий нафтопереробний завод у Краснодарському краї рф.
- 22 березня видання Financial Times писало, що США навіть закликали Україну припинити напади на російську енергетичну інфраструктуру, оскільки це може підвищити світові ціни на нафту і спровокувати атаки на українську енергетику у відповідь.
- Наприкінці березня в росії зафіксували різке зниження виробництва бензину — випуск бензину в країні впав на 7,4%, до 754,6 тисячі тонн.
- Остання потужна атака по території рф сталась вранці 2 квітня — безпілотники вдарили по підприємствах в Єлабузі та Нижньокамську в російській Республіці Татарстан. Удари відбулися по особливій економічній зоні «Алабуга», яка вже перебуває під санкціями США — там росія налагодила виробництво аналогів іранських безпілотників Shahed.