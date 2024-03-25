Ісландія надасть €2 мільйони на чеську ініціативу закупівлі боєприпасів для України
- Автор:
- Ліза Бровко
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Adobe Stock / NA
Ісландія підтримує ініціативу Чехії із закупівлі боєприпасів для України. На це вона виділить майже €2 мільйони.
Про це йдеться на урядовому сайті.
«Вкрай важливо, щоб ми продовжували рішуче підтримувати Україну, адже таким чином ми робимо внесок не лише в захист народу країни, але й у міжнародне право в ширшому контексті та наші власні інтереси безпеки», — додали там.
Також Ісландія підтримає закупівлю обладнання для жінок в українському війську. Їх планують забезпечити уніформою, бронежилетами, медичними та гігієнічними засобами на близько €500 тисяч.
- Чехія спільно з партнерами змогла зібрати частину коштів на закупку першої партії артилерійських снарядів для України. Ідеться про 300 тисяч боєприпасів із 800 тисяч обіцяних. Країна продовжує шукати партнерів, щоб далі підтримувати Україну в її боротьбі проти російського агресора. Згоду на участь в ініціативі вже дали Німеччина, Франція, Литва, Латвія, Нідерланди, Люксембург, Норвегія і Португалія.