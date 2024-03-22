Financial Times: США закликають Україну припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру

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США нібито закликали Україну припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру, оскільки це може підвищити світові ціни на нафту і спровокувати напади на українську енергетику у відповідь.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на трьох джерел.

За словами співрозмовників, прохання-попередження з Вашингтона неодноразово передавали до СБУ та ГУР.

Як каже одне з джерел, Білий дім дедалі більше розчаровується «нахабними» атаками українських безпілотників, які вразили нафтопереробні заводи, термінали, депо та сховища по всій західній росії, завдавши шкоди її нафтовидобувним потужностям.

У США також стурбовані тим, що у відповідь на подальші атаки України по російських об’єктах рф може напасти на енергетичну інфраструктуру, важливу для країн Заходу. Зокрема це Каспійський трубопровідний консорціум, який транспортує нафту з Казахстану через росію на світовий ринок.

Представник Ради нацбезпеки сказав, що у США «не заохочують і не дозволяють атаки всередині росії».

Колишня аналітикиня Центрального розвідувального управління СЩА Хеліма Крофт нещодавно зазначила, що Україна показала, що може вразити більшу частину нафтогазової інфраструктури в західній росії, поставивши під загрозу близько 60% експорту країни.