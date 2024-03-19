В росії призначили нового головкома ВМС після втрати третини флоту на Чорному морі

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В росії офіційно змінили головнокомандувача Військово-морського флоту рф після втрати майже третини корабельного складу на Чорному морі. Виконувачем обовʼязків став адмірал Олександр Моїсеєв.

До цієї посади він був представлений на церемонії з нагоди Дня моряка-підводника в Кронштадті, повідомляють державні медіа.

Як пишуть «Важные истории», Моїсеєв у 2018—2019 роках недовго командував Чорноморським флотом. При ньому ВМФ та Федеральна служба безпеки затримали кораблі Військово-морських сил України в Керченській протоці та захопили в полон 24 українських моряки заради подальшого обміну. Після цього Моїсеєв став командувачем Північного флоту.

Тепер Моїсеєв замінив на посаді адмірала Миколу Євменова. Про його звільнення з посиланням на джерела 10 березня писали видання «Фонтанка» та «Известия». Причини відставки не зазначали, але повідомлення зʼявились після атаки України на патрульний корабель «Сергій Котов».

Євменов обіймав посаду головнокомандувача ВМФ росії з травня 2019 року. Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну він потрапив під санкції США, Євросоюзу, Великої Британії та інших країн.