Суд продовжив запобіжний захід Роману Гринкевичу і зменшив розмір застави

Новини

Печерський районний суд Києва залишив Романа Гринкевича під вартою до 17 квітня і зменшив розмір застави — з 500 до 469 мільйонів гривень, передає «Суспільне».

За словами прокурора, Роман Гринкевич може переховуватися від слідства і суду, а також виїхати за кордон, тому він просив продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Адвокати Гринкевича кажуть, що подаватимуть апеляцію.

Роман Гринкевич — один із пʼяти підозрюваних у справі про закупівлю неякісного одягу для ЗСУ, що завдало державі збитків майже на мільярд гривень.

Справа Гринкевичів

Державне бюро розслідувань кілька місяців тому порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу і білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень. Свої зобовʼязання компанії не виконали або зробили це неналежним чином, що завдало державі понад мільярд гривень збитків.

29 грудня 2023 року бізнесмен намагався дати хабаря слідчому Державного бюро розслідувань — тоді його й затримали. Нині Міноборони розірвало всі контракти з компаніями Гринкевича, а суд арештував майно його сімʼї та підконтрольних йому компаній.

Син Гринкевича Роман теж є фігурантом справи про оборудку на закупівлі одягу для армії. Він намагався виїхати з країни і був затриманий 22 січня 2024 року в Одесі. Також затримані ще троє фігурантів справи про закупівлі — вони та Ігор і Роман Гринкевичі наразі перебувають під вартою.

Також Держбюро розслідувань має ухвалу на арешт майна екснареченої Романа Гринкевича художниці Софії Морозюк. Сама Морозюк відкидає підозри в тому, що отримувала від Романа Гринкевича або його родини квартири, машини та нерухомість. Морозюк запевняє — за період стосунків отримала лише обручку і кольє, які обіцяла продати.