У ДБР є ухвала на арешт майна Софії Морозюк — екснареченої Романа Гринкевича

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Держбюро розслідувань має ухвалу на арешт майна екснареченої Романа Гринкевича художниці Софії Морозюк.

Про це в ефірі телемарафону розповіла радниця з комунікацій бюро Тетяна Сапьян.

«Це дві квартири в Києві, одна в Харкові та земельна ділянка. Хочу закцентувати увагу на тому, що в переважній більшості це майно було куплено в умовах війни», — наголосила Сапьян.

Учора, 12 лютого, ДБР повідомило, що на все нерухоме і рухоме майно сімʼї Гринкевичів накладено арешти. Тобто заарештоване майно львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, його сина Романа, дружини й тещі, а також двох його співучасників, які вели з ним бізнес. Сапьян сказала, що відповідні відомості в реєстрі скоро зʼявляться.